Дети от Учителя и слухи о романе с Абрамовичем: Пересильд рассталась с Тройником после трехлетнего романа

Российская актриса Юлия Пересильд официально объявила о расставании с коллегой Михаилом Тройником после трехлетнего романа. Как рассказала сама артистка, они просто не сошлись характером. Разрыв прошел спокойно.
Сама Пересильд неоднократно говорила о том, что не любит афишировать свою личную жизнь. При этом ей часто приписывали романы с коллегами по цеху. Известно, что почти десять лет она тайно встречалась с режиссером Алексеем Учителем, который на тот момент был женат. От мужчины у актрисы по итогу двое детей. Также Пересильд приписывали роман с миллиардером Романом Абрамовичем. URA.RU рассказывает подробнее о романах первой в мире актрисы, полетевшей в космос.
Пересильд и Тройник разошлись после трехлетнего романа
«Не смогли, не договорились»
Юлия Пересильд и Михаил Тройник, которые были в отношениях три года после того, как впервые встретились на съемочной площадке фильма «Вызов», официально подтвердили окончание своего романа. Сама Юлия подчеркнула, что разрыв произошел без конфликтов и обид.
«Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось… Желаем друг другу нового пути и сохраняем человеческие и профессиональные отношения», — прокомментировала Пересильд.
Продолжают играть в семью
Уже бывшие возлюбленные сохранили уважение друг к другу и продолжат профессиональное сотрудничество. Известно, что они в настоящий момент играют супругов в спектакле «Последнее Лето». Причем это не в первый раз, когда они играют женатую пару. В фильме «Вызов», на съемках которого они встретились впервые, Пересильд и Тройник также играли мужа и жену.
Михаил Тройник вслед за бывшей возлюбленной подтвердил информацию о разрыве, заявив, что они расстались по обоюдному согласию и без негативных эмоций. Мужчина призвал публику уважать их решение и поддерживать их как артистов.
Публичные признаки разлада
Еще на последней церемонии вручения премии «Золотой орел», которая прошла 31 января в Москве, публика заметила, что Михаил Тройник появился один на красной дорожке. Уже тогда аудитория начала подозревать проблему в их отношениях.
Покорил своей честностью
Отношения между Юлией и Михаилом начались на съемках фильма «Вызов», где они играли супругов. Именно там Юлия восхитилась честностью Михаила, что и привело к началу их романа.
До начала отношений с Юлией о личной жизни Михаила было известно немного. Он всегда стремился к созданию крепкой семьи, несмотря на свою скромность и стеснительность в личных отношениях. Детей мужчина не имел.
Впервые он вышел в свет с Пересильд в ноябре 2022 года. Уже тогда многие обратили внимание, что он от нее практически не отходил. А уже через пару дней Пересильд подтвердила любовь с актером, опубликовав совместное фото.
«Моя поддержка, моя опора, моя любовь!», — написала она. Сам Тройник поспешил заявить, что «любит эту женщину», также опубликовав совместное фото. Однако уже в 2024 году мужчина начал мелькать без Пересильд.
Дети от женатого мужчины: тайный роман с Учителем
Известно, что Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей, Анну и Марию, от режиссера Алексея Учителя. Их отношения оставались за кулисами на протяжении десяти лет в то время, как Учитель был женат на продюсере Кире Саксаганской и воспитывал сына Илью.
«Алексей замечательный отец, который заботится о своих дочерях. Я предпочитаю не обсуждать свою личную жизнь публично. Иногда коллеги женятся или выходят замуж и делают это известным всему миру», — говорила тогда актриса.
Дочери актрисы и режиссера официально зарегистрированы под фамилией матери, но при этом они признаны отцом. Учитель всегда подчеркивал, что он не отказывался от своих детей.
В 2021 году появились слухи о разрыве пары. Когда Пересильд отправилась в космос для участия в съемках фильма «Вызов», ее поклонники задавали вопросы о реакции Учителя. Актриса тогда призналась, что они уже несколько лет не вместе, но сохранили дружеские отношения ради детей.
«Девочки поддерживают связь с отцом, он для них очень важен. Все остальное не имеет значения. Я завидую тем, кто может прожить вместе десятилетия. Я мечтаю о таких отношениях, но это трудно организовать. <...> К сожалению, я пока не встретила человека, который бы предложил мне выйти замуж», — говорит Пересильд в интервью журналу Psychologies.
Пересильд долгое время оставалась одна, стараясь не делиться подробностями своей личной жизни. Ей приписывали романтические связи с коллегами по съемочной площадке, включая Владимира Машкова и Евгения Цыганова, однако эти слухи так и не нашли подтверждения.
Предполагаемый роман с Абрамовичем
Еще с 2017 года в СМИ неоднократно ходили слухи о тайном романе между Юлией Пересильд и Романом Абрамовичем. В 2020 году, после фестиваля «Кинотавр», многие издания и tелеграм-каналы вновь подняли эту тему после того, как увидели Пересильд якобы в сопровождении охранников миллиардера.
Компания Millhouse Capital, принадлежащая Абрамовичу, опровергла слухи о том, что актрису на мероприятии сопровождала личная охрана бизнесмена. Юлия же прокомментировала ситуацию позже. В своих соцсетях актриса опубликовала фотографию с мужчиной, похожим на охранника, и пояснила, что он не связан с Абрамовичем и не охранял именно ее.
«Любители фантазий, ваше творчество меня поразило, можно выдыхать! На фото мы с Андреем, замечательным человеком, который охранял украшения от Mercury, а не меня. На всякий случай напомню, что при ношении драгоценностей такой стоимости охрана — это норма», — написала тогда актриса.
С Абрамовичем Пересильд познакомилась в 2017 году на «Кинотавре». После развода с Дарьей Жуковой бизнесмена также видели вместе с актрисой на спектакле в Большом театре и на светских вечерах благотворительного фонда «Галчонок», попечителем которого является Пересильд. Однако выяснилось, что это были просто встречи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.