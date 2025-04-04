Bloomberg: США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила запрос на условно-досрочное освобождение российской ученой, работающей в Гарвардской школе медицины, Ксении Петровой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Администрация Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российскому ученому, работающему в Гарвардском университете», — говорится в сообщении Bloomberg. В Белом доме посчитали, что россиянка представляет угрозу безопасности США.
Петрова была задержана иммиграционными властями США за недекларирование эмбрионов лягушки. Инцидент произошел в аэропорту Бостона. Адвокат Петровой Григорий Романовский, комментируя ситуацию, отметил, что агенты иммиграционной службы действовали законно.
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