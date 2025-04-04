В Минсельхозе Польши предложили купить у Киева порт в Одессе

Польша должна купить или арендовать порт в украинской Одессе. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
«Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить — чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт?» — сказал Колодзейчак в эфире телеканала Polsat. Он также хочет, чтобы Киев выделил польским фермерам полмиллиона гектаров земли для разведения скота.
По его словам, такой шаг позволит обеспечить доступ к Черному морю. А также улучшить экономические показатели пшеницы за счет снижения транспортных расходов.
В Киеве опасаются по поводу возможной передачи России контроля над портом Одессы. По информации газеты New York Times, помощники украинского лидера Владимира Зеленского выразили беспокойство по поводу потенциальной поддержки президента США Дональда Трампа такого рода инициатив со стороны России.
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