03 апреля 2025

Пермские кондитеры избавились от уголовного преследования из-за срока давности

Суд прекратил дело о налогах против бывших руководителей пермской сети «Виолет»
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, преступление было совершено в 2016-2018 годах
По версии следствия, преступление было совершено в 2016-2018 годах Фото:

В Перми прекращено уголовное преследование в дело об уклонении от уплаты налогов в отношении совладельцев и топ-менеджеров ГК «Виолет» Ольги и Олега Созиновых, а также — Ольги Скрябиной. Это решение принял Свердловский районный суд.

«Уголовное дело против Созиновых и Скрябиной поступило в суд в декабре прошлого года. Им вменялось уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору. 2 апреля было прекращено разбирательство за истечением срока давности», — со ссылкой на решение суда пишет «РБК-Пермь»

По данным следствия, владельцы сети кондитерских создали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы не платить налоги на добавленную стоимость. Компания недоплатила налоговикам порядка 106 млн рублей. В марте состав учредителей ООО «Кондитерская Виолет» покинули два участника, которым принадлежало 50% долей общества.

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В Перми прекращено уголовное преследование в дело об уклонении от уплаты налогов в отношении совладельцев и топ-менеджеров ГК «Виолет» Ольги и Олега Созиновых, а также — Ольги Скрябиной. Это решение принял Свердловский районный суд. «Уголовное дело против Созиновых и Скрябиной поступило в суд в декабре прошлого года. Им вменялось уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору. 2 апреля было прекращено разбирательство за истечением срока давности», — со ссылкой на решение суда пишет «РБК-Пермь» По данным следствия, владельцы сети кондитерских создали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы не платить налоги на добавленную стоимость. Компания недоплатила налоговикам порядка 106 млн рублей. В марте состав учредителей ООО «Кондитерская Виолет» покинули два участника, которым принадлежало 50% долей общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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