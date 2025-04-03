Пермские кондитеры избавились от уголовного преследования из-за срока давности

В Перми прекращено уголовное преследование в дело об уклонении от уплаты налогов в отношении совладельцев и топ-менеджеров ГК «Виолет» Ольги и Олега Созиновых, а также — Ольги Скрябиной. Это решение принял Свердловский районный суд.
«Уголовное дело против Созиновых и Скрябиной поступило в суд в декабре прошлого года. Им вменялось уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору. 2 апреля было прекращено разбирательство за истечением срока давности», — со ссылкой на решение суда пишет «РБК-Пермь»
По данным следствия, владельцы сети кондитерских создали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы не платить налоги на добавленную стоимость. Компания недоплатила налоговикам порядка 106 млн рублей. В марте состав учредителей ООО «Кондитерская Виолет» покинули два участника, которым принадлежало 50% долей общества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!