09 марта 2025

Владельцы пермской сети кондитерских покинули бизнес из-за миллионных долгов перед ФНС

Из ООО «Кондитерская Виолетт» в Перми вышли двое учредителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрлица недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн рублей
Юрлица недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн рублей Фото:

Из учредителей пермского ООО «Кондитерская Виолетт» вышли два участника, которым принадлежало 50% долей общества. Ранее общество недоплатило налоговикам порядка 106 млн рублей.

«Бизнесмены Андрей Скрябин и Алена Созинова вышли из числа учредителей в этом обществе, сейчас указанный пакет находится на балансе ООО. Еще 50% принадлежит Анне Хазиевой», — сообщает издание «Коммерсант — Пермь».

ООО «Кондитерская Виолетт», а также несколько связанных с ним юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело в отношении владельцев пермской кондитерской «Виолет» поступило в суд. Предприниматели обвиняются в создании нескольких юридических лиц, чтобы не платить налоги.

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Из учредителей пермского ООО «Кондитерская Виолетт» вышли два участника, которым принадлежало 50% долей общества. Ранее общество недоплатило налоговикам порядка 106 млн рублей. «Бизнесмены Андрей Скрябин и Алена Созинова вышли из числа учредителей в этом обществе, сейчас указанный пакет находится на балансе ООО. Еще 50% принадлежит Анне Хазиевой», — сообщает издание «Коммерсант — Пермь». ООО «Кондитерская Виолетт», а также несколько связанных с ним юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело в отношении владельцев пермской кондитерской «Виолет» поступило в суд. Предприниматели обвиняются в создании нескольких юридических лиц, чтобы не платить налоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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