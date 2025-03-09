Владельцы пермской сети кондитерских покинули бизнес из-за миллионных долгов перед ФНС

Из учредителей пермского ООО «Кондитерская Виолетт» вышли два участника, которым принадлежало 50% долей общества. Ранее общество недоплатило налоговикам порядка 106 млн рублей.
«Бизнесмены Андрей Скрябин и Алена Созинова вышли из числа учредителей в этом обществе, сейчас указанный пакет находится на балансе ООО. Еще 50% принадлежит Анне Хазиевой», — сообщает издание «Коммерсант — Пермь».
ООО «Кондитерская Виолетт», а также несколько связанных с ним юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело в отношении владельцев пермской кондитерской «Виолет» поступило в суд. Предприниматели обвиняются в создании нескольких юридических лиц, чтобы не платить налоги.
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