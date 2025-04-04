Дмитриев обсудил с сенаторами США требования Путина по Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими сенаторами в Вашингтоне по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News. Встреча, прошедшая в Белом доме, была посвящена обсуждению условий прекращения конфликта на Украине и требования российского лидера Владимира Путина о прекращении огня.
«Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе [президента США Дональда] Трампа. Группа обсудила условия прекращения [конфликта] на Украине и требования [президента России Владимира] Путина о прекращении огня», — говорится в публикации на сайте телеканала.
На данный момент неясно, проводилась ли встреча Дмитриева с самим президентом США во время его пребывания в Вашингтоне. Эта информация остается без подтверждения.
Ранее Трамп заявил, что Путин готов к сделке по Украине, передает RT. При этом Дмитриев сообщил, что американский лидер активно работает над тем, чтобы укрепить позицию Украины в мирных переговорах.
*Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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