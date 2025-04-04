Дмитриев: Трамп обеспечивает Украине сильную позицию для мирных переговоров с РФ

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Трамп хочет, чтобы Украина была сильной
Трамп хочет, чтобы Украина была сильной Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа активно работает над тем, чтобы укрепить позицию Украины в мирных переговорах. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. По его словам, это стремление является частью текущей политики США.

«Они (представители США — ред.) видят своей задачей обеспечить сильную позицию Украины, о чем последовательно сообщают на протяжении наших дискуссий», — сказал Дмитриев в интервью CNN. По его мнению, Трамп хочет, чтобы Украина обладала сильной позицией на возможных мирных переговорах с РФ.

По его словам, у России и США есть огромные возможности для диалога и сотрудничества. Он назвал президента России Владимира Путина человеком слова. Дмитриев добавил, что в рамках встреч в Вашингтоне обсуждал большое количество вопросов, направленных на восстановление отношений между странами. Среди них — сотрудничество в Арктике, возобновление авиасообщений между странами.

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Администрация президента США Дональда Трампа активно работает над тем, чтобы укрепить позицию Украины в мирных переговорах. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. По его словам, это стремление является частью текущей политики США. «Они (представители США — ред.) видят своей задачей обеспечить сильную позицию Украины, о чем последовательно сообщают на протяжении наших дискуссий», — сказал Дмитриев в интервью CNN. По его мнению, Трамп хочет, чтобы Украина обладала сильной позицией на возможных мирных переговорах с РФ. По его словам, у России и США есть огромные возможности для диалога и сотрудничества. Он назвал президента России Владимира Путина человеком слова. Дмитриев добавил, что в рамках встреч в Вашингтоне обсуждал большое количество вопросов, направленных на восстановление отношений между странами. Среди них — сотрудничество в Арктике, возобновление авиасообщений между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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