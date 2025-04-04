Беженец из Дзержинска поделился тактикой спасения от дронов ВСУ

Беженец из Дзержинска, освобожденного территории ДНР, поделился своим шокирующим опытом выживания в условиях атаки дрона ВСУ. По его словам, он был вынужден притвориться мертвым, чтобы спастись от возможного добивания со стороны украинских военных после того, как беспилотник ранил его во время попытки потушить пожар в своем гараже.
«Когда загорелся гараж, я пошел тушить его. Они мне скинули сверху подарок (сброс БПЛА — прим. URA.RU). Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все-равно меня добьют. То есть с воздуха видно будет, куда бы я ни побежал, куда бы я ни спрятался. Я притворился, что меня уже грохнуло», — поделился беженец в разговоре с РИА Новости.
После того как дрон продолжил атаку, уничтожив дом мужчины, беженец смог убежать под прикрытием дыма от возгорания. Он выразил уверенность, что такая тактика — притвориться мертвым — и спасла его жизнь в этой экстремальной ситуации. «Если бы я пытался выжить спрятавшись где-то, я бы не выжил. Конечно, было видно, что я гражданский, сто процентов», — сказал мужчина.
Дзержинск (украинское название — Торецк) с 2014 года был важным укрепленным пунктом ВСУ, обладающим разветвленной железнодорожной инфраструктурой. С этой территории осуществлялись регулярные артиллерийские обстрелы Горловки, которая является одним из крупнейших городов ДНР. Минобороны России объявило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР 7 февраля текущего года, пишет «Национальная служба новостей».
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