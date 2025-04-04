Чат-боты вербуют подростков на поджоги станций сотовых связей

Следственные органы России выявили, что подростки были завербованы через чат-бот для совершения диверсий путем поджога в Волгоградской области и Красноярском крае. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Следственным управлением по Волгоградской области расследовано уголовное дело по факту совершения группой несовершеннолетних по предварительному сговору поджогов базовых станций сотовой связи под контролем куратора, который вовлекал подростков в совершение преступлений и давал указание по алгоритму подготовки к диверсиям через чат-бот», — рассказал Бастрыкин в беседе с ТАСС.
Информация о причастности подростков к использованию чат-бота для совершения диверсии была получена Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте. Расследование ведется по факту поджога релейных шкафов на железнодорожном участке в Ачинском районе в марте 2024 года. По словам председателя СК, во время допроса один из задержанных подростков признал, что после размещения своих личных данных на платформе получил задание на поджог, включая координаты места и инструкции по приобретению необходимых материалов.
Бастрыкин также добавил, что подростки совершали преступление в составе группы, действуя по указанию неустановленного лица, которое организовало диверсионные акции на территории России. Они утверждали, что мотивом их действий была материальная выгода. Оплата за выполнение задания предполагалась в форме криптовалюты, для получения которой подросткам необходимо было предоставить видеодоказательство выполнения задания.
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