В Северном районе построят четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом построят в районе психдиспансера в Северном микрорайоне Кургана. Часть квартир будет выделена для сирот. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал застройщик Евгений Сергеев.
«ГК „Атлант“ построит жилой кирпичный дом в Северном. Четыре этажа, два подъезда. 25% квартир будет передано сиротам», — рассказал URA.RU Сергеев.
Ранее URA.RU писало, что компания «Стандарт» построила два дома на месте бывшего тубдиспансера в Северном районе. Около сотни квартир были выкуплены мэрией Кургана для передачи переселенцам из аварийного жилья.
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