03 апреля 2025

В Кургане построят дом в районе психдиспансера. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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В Северном районе построят четырехэтажный дом
В Северном районе построят четырехэтажный дом Фото:

Четырехэтажный дом построят в районе психдиспансера в Северном микрорайоне Кургана. Часть квартир будет выделена для сирот. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал застройщик Евгений Сергеев. 

«ГК „Атлант“ построит жилой кирпичный дом в Северном. Четыре этажа, два подъезда. 25% квартир будет передано сиротам», — рассказал URA.RU Сергеев. 

Ранее URA.RU писало, что компания «Стандарт» построила два дома на месте бывшего тубдиспансера в Северном районе. Около сотни квартир были выкуплены мэрией Кургана для передачи переселенцам из аварийного жилья. 

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Четырехэтажный дом построят в районе психдиспансера в Северном микрорайоне Кургана. Часть квартир будет выделена для сирот. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал застройщик Евгений Сергеев.  «ГК „Атлант“ построит жилой кирпичный дом в Северном. Четыре этажа, два подъезда. 25% квартир будет передано сиротам», — рассказал URA.RU Сергеев.  Ранее URA.RU писало, что компания «Стандарт» построила два дома на месте бывшего тубдиспансера в Северном районе. Около сотни квартир были выкуплены мэрией Кургана для передачи переселенцам из аварийного жилья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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