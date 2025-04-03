В ХМАО пенсионерка лишилась всех накоплений, поверив в легенду мошенников

В Югорске (ХМАО) телефонные мошенники похитили у 72-летней местной жительницы все накопления. Пенсионерка лишилась почти одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.
«В ОМВД России по г. Югорску с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя местная жительница. Мнимый правоохранитель порекомендовала югорчанке снять все накопления и перевести на указанный ей безопасный счет. Поверив в легенду и выполнив все указания злоумышленников, пенсионерка перевела 950 тысяч рублей», — рассказали на сайте ведомства.
Мошенница позвонила 72-летней югорчанке в одном из мессенджеров. Она убедила женщину в том, что ее персональные данные украли и теперь похищают средства с ее карты, переводя на счета человека, находящегося в федеральном розыске.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мошенники убедили 18-летнюю студентку, что ей и ее семье грозит опасность. Девушка перевела обманщикам со счета мамы сбережения на сумму в 250 тысяч рублей.
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