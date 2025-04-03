03 апреля 2025

В ХМАО пенсионерка лишилась всех накоплений, поверив в легенду мошенников

Мошенники похитили у пенсионерки из ХМАО почти миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники убедили пенсионерку перевести деньги на безопасные счета
Мошенники убедили пенсионерку перевести деньги на безопасные счета Фото:

В Югорске (ХМАО) телефонные мошенники похитили у 72-летней местной жительницы все накопления. Пенсионерка лишилась почти одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. 

«В ОМВД России по г. Югорску с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя местная жительница. Мнимый правоохранитель порекомендовала югорчанке снять все накопления и перевести на указанный ей безопасный счет. Поверив в легенду и выполнив все указания злоумышленников, пенсионерка перевела 950 тысяч рублей», — рассказали на сайте ведомства. 

Мошенница позвонила 72-летней югорчанке в одном из мессенджеров. Она убедила женщину в том, что ее персональные данные украли и теперь похищают средства с ее карты, переводя на счета человека, находящегося в федеральном розыске.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мошенники убедили 18-летнюю студентку, что ей и ее семье грозит опасность. Девушка перевела обманщикам со счета мамы сбережения на сумму в 250 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югорске (ХМАО) телефонные мошенники похитили у 72-летней местной жительницы все накопления. Пенсионерка лишилась почти одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.  «В ОМВД России по г. Югорску с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя местная жительница. Мнимый правоохранитель порекомендовала югорчанке снять все накопления и перевести на указанный ей безопасный счет. Поверив в легенду и выполнив все указания злоумышленников, пенсионерка перевела 950 тысяч рублей», — рассказали на сайте ведомства.  Мошенница позвонила 72-летней югорчанке в одном из мессенджеров. Она убедила женщину в том, что ее персональные данные украли и теперь похищают средства с ее карты, переводя на счета человека, находящегося в федеральном розыске. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мошенники убедили 18-летнюю студентку, что ей и ее семье грозит опасность. Девушка перевела обманщикам со счета мамы сбережения на сумму в 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...