22 марта 2025
21 марта 2025

В ХМАО студентка перевела мошенникам со счетов матери четверть миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники завладели суммой в 250 тысяч рублей
Мошенники завладели суммой в 250 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мошенники убедили 18-летнюю студентку, что ей и ее семье грозит опасность. Девушка перевела обманщикам со счета мамы сбережения на сумму в 250 тысяч рублей. Подробности сообщаются на сайте УМВД по ХМАО.

«В Нижневартовске студентке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником учебной части. Под предлогом перезакрепления электронного дневника он получил доступ к ее паспортным данным. Спустя несколько дней с девушкой в мессенджере связался другой незнакомец, представившийся сотрудником федеральной структуры. Звонивший напугал студентку, сказав, что она является подозреваемой в тяжком преступлении. Следуя инструкциям, девушка перевела со сберегательного вклада матери на различные счета 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Мошенники убедили девушку также оформить кредит на сумму в 390 тысяч рублей и отправить деньги им на «безопасные» счета, но, к счастью, банк заблокировал операцию. Только тогда студентка рассказала все матери и они обратились в полицию.

Пенсионер из Когалыма ранее также поддался на уловки незнакомцев. Несколько месяцев он отправлял деньги на несуществующий инвестпроект. Всего югорчанин отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) мошенники убедили 18-летнюю студентку, что ей и ее семье грозит опасность. Девушка перевела обманщикам со счета мамы сбережения на сумму в 250 тысяч рублей. Подробности сообщаются на сайте УМВД по ХМАО. «В Нижневартовске студентке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником учебной части. Под предлогом перезакрепления электронного дневника он получил доступ к ее паспортным данным. Спустя несколько дней с девушкой в мессенджере связался другой незнакомец, представившийся сотрудником федеральной структуры. Звонивший напугал студентку, сказав, что она является подозреваемой в тяжком преступлении. Следуя инструкциям, девушка перевела со сберегательного вклада матери на различные счета 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Мошенники убедили девушку также оформить кредит на сумму в 390 тысяч рублей и отправить деньги им на «безопасные» счета, но, к счастью, банк заблокировал операцию. Только тогда студентка рассказала все матери и они обратились в полицию. Пенсионер из Когалыма ранее также поддался на уловки незнакомцев. Несколько месяцев он отправлял деньги на несуществующий инвестпроект. Всего югорчанин отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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