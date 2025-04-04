Bloomberg: в США замерли в ожидании решения Путина после встречи с Дмитриевым

В США сейчас ожидают решения президента России Владимира Путина после встречи со спецпредставителем главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По информации иностранных изданий, ключевое значение имеет отчет Дмитриева перед Путиным, который определит дальнейшие шаги двух стран.
«США сейчас ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем стороны перейдут к следующим шагам», — пишет Bloomberg со ссылкой на свой источник. По данным издания, присутствие Дмитриева в столице США также является индикатором возможного расширения делового сотрудничества между Россией и Штатами, особенно в таких областях как Арктика и сжиженный природный газ.
Ранее по указанию президента России Владимира Путина глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с делегацией от американского лидера Дональда Трампа. В ходе встречи в Вашингтоне были рассмотрены различные аспекты, нацеленные на нормализацию двусторонних отношений.
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