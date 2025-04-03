03 апреля 2025

В Кургане мотоциклист сбил девочку на тротуаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель мотоцикла совершил наезд на девочку (архивное фото)
Водитель мотоцикла совершил наезд на девочку (архивное фото) Фото:

В Кургане водитель мотоцикла совершил наезд на девочку, которая двигалась по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану

Место наезда
Место наезда
Фото:

Инцидент произошел 3 апреля 2025 года на улице Гагарина. Мотоцикл, на котором ехал мужчина, не был зарегистрирован в Госавтоинспекции, а сам водитель не имел прав на управление транспортом. «Не имея права управления, двигаясь по тротуару со стороны улицы Макаренко, в направлении улицы Котовского, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку, 2012 года рождения, которая двигалась по тротуару», — сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями. Она получила необходимую медпомощь. Мотоциклисту были предъявлены обвинения по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление не зарегистрированным транспортным средством и управление без прав.

Ранее URA.RU писало, что в курганском округе в ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Они врезались в легковой автомобиль.

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В Кургане водитель мотоцикла совершил наезд на девочку, которая двигалась по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану Инцидент произошел 3 апреля 2025 года на улице Гагарина. Мотоцикл, на котором ехал мужчина, не был зарегистрирован в Госавтоинспекции, а сам водитель не имел прав на управление транспортом. «Не имея права управления, двигаясь по тротуару со стороны улицы Макаренко, в направлении улицы Котовского, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку, 2012 года рождения, которая двигалась по тротуару», — сообщает ведомство. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями. Она получила необходимую медпомощь. Мотоциклисту были предъявлены обвинения по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление не зарегистрированным транспортным средством и управление без прав. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе в ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Они врезались в легковой автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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