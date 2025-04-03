В Кургане водитель мотоцикла совершил наезд на девочку, которая двигалась по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану
Инцидент произошел 3 апреля 2025 года на улице Гагарина. Мотоцикл, на котором ехал мужчина, не был зарегистрирован в Госавтоинспекции, а сам водитель не имел прав на управление транспортом. «Не имея права управления, двигаясь по тротуару со стороны улицы Макаренко, в направлении улицы Котовского, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку, 2012 года рождения, которая двигалась по тротуару», — сообщает ведомство.
В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями. Она получила необходимую медпомощь. Мотоциклисту были предъявлены обвинения по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление не зарегистрированным транспортным средством и управление без прав.
Ранее URA.RU писало, что в курганском округе в ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Они врезались в легковой автомобиль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».