03 апреля 2025

Челябинский шоумен Ярушин участвует в турнире по гольфу в Турции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушин планирует вырваться в тройку лидеров в гольф-турнире
Ярушин планирует вырваться в тройку лидеров в гольф-турнире Фото:

Уроженец Челябинска, актер и певец Стас Ярушин, поделился своими результатами в турнире по гольфу, который проходит в Анталии (Турция). По итогам первого дня шоумен занимает восьмое место, сообщил он в личном telegram-канале.

«Первый день турнира сыгран. Я хорошо начал, но гольф не прощает отсутствия концентрации, за что я и поплатился на 18 лунке», — написал Ярушин в посте.

Артист уточнил, что мог занять и пятое место в первом дне соревнований. Однако из-за оплошностей переместился на восьмую позицию. Ярушин также заявил, что у него есть большие шансы попасть в тройку лучших гольфистов турнира.

Стас Ярушин участвует в турнире Russian Winter Challenge на территории турецкого гольф-клуба Regnum. Состязания пройдут до 5 апреля. Ранее шоумен уже делился своими гольф-прогулками в соцсетях. Тогда он подчеркнул, что «просто кайфует от этой игры».

Стас Ярушин показал, как готовился к турниру
Стас Ярушин показал, как готовился к турниру
Фото:

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Уроженец Челябинска, актер и певец Стас Ярушин, поделился своими результатами в турнире по гольфу, который проходит в Анталии (Турция). По итогам первого дня шоумен занимает восьмое место, сообщил он в личном telegram-канале. «Первый день турнира сыгран. Я хорошо начал, но гольф не прощает отсутствия концентрации, за что я и поплатился на 18 лунке», — написал Ярушин в посте. Артист уточнил, что мог занять и пятое место в первом дне соревнований. Однако из-за оплошностей переместился на восьмую позицию. Ярушин также заявил, что у него есть большие шансы попасть в тройку лучших гольфистов турнира. Стас Ярушин участвует в турнире Russian Winter Challenge на территории турецкого гольф-клуба Regnum. Состязания пройдут до 5 апреля. Ранее шоумен уже делился своими гольф-прогулками в соцсетях. Тогда он подчеркнул, что «просто кайфует от этой игры».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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