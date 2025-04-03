Уроженец Челябинска, актер и певец Стас Ярушин, поделился своими результатами в турнире по гольфу, который проходит в Анталии (Турция). По итогам первого дня шоумен занимает восьмое место, сообщил он в личном telegram-канале.
«Первый день турнира сыгран. Я хорошо начал, но гольф не прощает отсутствия концентрации, за что я и поплатился на 18 лунке», — написал Ярушин в посте.
Артист уточнил, что мог занять и пятое место в первом дне соревнований. Однако из-за оплошностей переместился на восьмую позицию. Ярушин также заявил, что у него есть большие шансы попасть в тройку лучших гольфистов турнира.
Стас Ярушин участвует в турнире Russian Winter Challenge на территории турецкого гольф-клуба Regnum. Состязания пройдут до 5 апреля. Ранее шоумен уже делился своими гольф-прогулками в соцсетях. Тогда он подчеркнул, что «просто кайфует от этой игры».
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