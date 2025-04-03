В Березниках работникам известной пиццерии не платили зарплату

В Березниках Пермского края управляющего ООО «Додо Парма» (сеть пиццерий «Додо Пицца») привлекли к административной ответственности. Поводом стали нарушения трудового законодательства, выявленные в доставке.
«С работниками ненадлежащим образом оформлялись трудовые отношения, нарушались сроки выплаты заработной платы. Кроме того, персонал не проходил обучение и инструктажи по охране труда, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты», — сообщает в telegram-канале Госинспекция по труду в Пермском крае.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк после увольнения отсудил у экс-работодателя (ООО «Щебень Урала») 800 тысяч рублей. Это долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!