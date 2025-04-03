03 апреля 2025

В Березниках работникам известной пиццерии не платили зарплату

В Березниках работникам пиццерии не платили зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В доставке также выявлены нарушения по части обучения персонала
В доставке также выявлены нарушения по части обучения персонала Фото:

В Березниках Пермского края управляющего ООО «Додо Парма» (сеть пиццерий «Додо Пицца») привлекли к административной ответственности. Поводом стали нарушения трудового законодательства, выявленные в доставке. 

«С работниками ненадлежащим образом оформлялись трудовые отношения, нарушались сроки выплаты заработной платы. Кроме того, персонал не проходил обучение и инструктажи по охране труда, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты», — сообщает в telegram-канале Госинспекция по труду в Пермском крае.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк после увольнения отсудил у экс-работодателя (ООО «Щебень Урала») 800 тысяч рублей. Это долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках Пермского края управляющего ООО «Додо Парма» (сеть пиццерий «Додо Пицца») привлекли к административной ответственности. Поводом стали нарушения трудового законодательства, выявленные в доставке.  «С работниками ненадлежащим образом оформлялись трудовые отношения, нарушались сроки выплаты заработной платы. Кроме того, персонал не проходил обучение и инструктажи по охране труда, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты», — сообщает в telegram-канале Госинспекция по труду в Пермском крае. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк после увольнения отсудил у экс-работодателя (ООО «Щебень Урала») 800 тысяч рублей. Это долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...