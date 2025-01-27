Пермяк после увольнения отсудил у экс-работодателя 800 тысяч рублей

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Работодателю объявлено предостережение
Работодателю объявлено предостережение Фото:

Житель Пермского края, руководивший предприятием в Свердловской области, после своего увольнения отсудил у экс-работодателя около 800 тысяч рублей. Это долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск.

«Чусовским городским судом Пермского края был установлен факт наличия задолженности по заработной плате перед работником. Также выплат, причитающихся при увольнении. Судом было принято решение о взыскании с ООО „Щебень Урала“ в пользу работника задолженности по заработной плате в размере 683,6 тысяч рублей и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 109,9 тысяч рублей», — говорится на сайте краевой инспекции Роструда.

Помимо выплат, установленных судом, работнику, в данном случае, положена также выплата компенсации за задержку заработной платы. В целях пресечения совершения нарушений обязательных требований трудового законодательства ООО «Щебень Урала» объявлено предостережение.

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Житель Пермского края, руководивший предприятием в Свердловской области, после своего увольнения отсудил у экс-работодателя около 800 тысяч рублей. Это долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск. «Чусовским городским судом Пермского края был установлен факт наличия задолженности по заработной плате перед работником. Также выплат, причитающихся при увольнении. Судом было принято решение о взыскании с ООО „Щебень Урала“ в пользу работника задолженности по заработной плате в размере 683,6 тысяч рублей и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 109,9 тысяч рублей», — говорится на сайте краевой инспекции Роструда. Помимо выплат, установленных судом, работнику, в данном случае, положена также выплата компенсации за задержку заработной платы. В целях пресечения совершения нарушений обязательных требований трудового законодательства ООО «Щебень Урала» объявлено предостережение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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