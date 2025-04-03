Вячеслав Федоров-Богатырев представляет Курганскую область на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Там выступят участников из четырех стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан и Туркменистан. Об этом сообщает группа ВКонтакте «PROSPEKT45.RU — Молодежный портал».
«Вячеслав — певец, поэт и композитор. Его произведения звучат на радиостанциях и в телешоу, он частый гость разных концертных площадок Кургана и всего региона. В репертуаре музыканта песни о России, о родителях, малой Родине и любви», — пишет группа ВК. Вокальный конкурс стартует 5 апреля и будет транслироваться по телевидению. В финал каждого выпуска пройдет один участник по выбору профессионального жюри и еще один — по результатам зрительского голосования.
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