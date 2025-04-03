03 апреля 2025

Курган богат талантами: Федоров-Богатырев споет на международной сцене. Фото

Курганский певец выступит на международном конкурсе «Звезда-2025»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский певец выступит на международном конкурсе
Курганский певец выступит на международном конкурсе Фото:

Вячеслав Федоров-Богатырев представляет Курганскую область на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Там выступят участников из четырех стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан и Туркменистан. Об этом сообщает группа ВКонтакте «PROSPEKT45.RU — Молодежный портал».

Вячеслав Федоров-Богатырев - певец, поэт и композитор
Вячеслав Федоров-Богатырев - певец, поэт и композитор
Фото:

«Вячеслав — певец, поэт и композитор. Его произведения звучат на радиостанциях и в телешоу, он частый гость разных концертных площадок Кургана и всего региона. В репертуаре музыканта песни о России, о родителях, малой Родине и любви», — пишет группа ВК. Вокальный конкурс стартует 5 апреля и будет транслироваться по телевидению. В финал каждого выпуска пройдет один участник по выбору профессионального жюри и еще один — по результатам зрительского голосования.

Ранее URA.RU писало, что курганские танцоры покорили Первенство России. Они обошли сильнейшие пары страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вячеслав Федоров-Богатырев представляет Курганскую область на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Там выступят участников из четырех стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан и Туркменистан. Об этом сообщает группа ВКонтакте «PROSPEKT45.RU — Молодежный портал». «Вячеслав — певец, поэт и композитор. Его произведения звучат на радиостанциях и в телешоу, он частый гость разных концертных площадок Кургана и всего региона. В репертуаре музыканта песни о России, о родителях, малой Родине и любви», — пишет группа ВК. Вокальный конкурс стартует 5 апреля и будет транслироваться по телевидению. В финал каждого выпуска пройдет один участник по выбору профессионального жюри и еще один — по результатам зрительского голосования. Ранее URA.RU писало, что курганские танцоры покорили Первенство России. Они обошли сильнейшие пары страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...