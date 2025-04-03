03 апреля 2025

Власти Тюмени замахнулись на строительный мега-проект

Глава Тюмени Максим Афанасьев заявил о желании построить аналог «Москва-сити»
© Служба новостей «URA.RU»
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Афанасьев заявил о желании построить комплекс небоскребов в историческом центре Тюмени
Афанасьев заявил о желании построить комплекс небоскребов в историческом центре Тюмени Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев заявил о желании запустить строительный мега-проект, который изменит облик исторической части города. О своих идеях он рассказал в эфире программы «Диалоги о городе».

«Есть желание превратить историческую часть Тюмени в единый комплекс, похожий на „Москва-сити“. Это может быть небоскреб или даже комплекс небоскребов», — отметил Афанасьев.

Главное, отметил глава города, чтобы высотки вписывались в существующую концепцию исторического центра. Ранее отмечалось, что Афанасьев анонсировал повышение цен на платных парковках.

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Глава Тюмени Максим Афанасьев заявил о желании запустить строительный мега-проект, который изменит облик исторической части города. О своих идеях он рассказал в эфире программы «Диалоги о городе». «Есть желание превратить историческую часть Тюмени в единый комплекс, похожий на „Москва-сити“. Это может быть небоскреб или даже комплекс небоскребов», — отметил Афанасьев. Главное, отметил глава города, чтобы высотки вписывались в существующую концепцию исторического центра. Ранее отмечалось, что Афанасьев анонсировал повышение цен на платных парковках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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