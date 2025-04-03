Власти Тюмени замахнулись на строительный мега-проект

Глава Тюмени Максим Афанасьев заявил о желании запустить строительный мега-проект, который изменит облик исторической части города. О своих идеях он рассказал в эфире программы «Диалоги о городе».
«Есть желание превратить историческую часть Тюмени в единый комплекс, похожий на „Москва-сити“. Это может быть небоскреб или даже комплекс небоскребов», — отметил Афанасьев.
Главное, отметил глава города, чтобы высотки вписывались в существующую концепцию исторического центра. Ранее отмечалось, что Афанасьев анонсировал повышение цен на платных парковках.
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