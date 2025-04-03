Жена капитана «Авангарда» жестко наехала на магнитогорского хоккеиста

Жена капитана омского ХК «Авангард» Виолетта Шарипзянова резко высказалась о действиях защитника ХК «Металлург» (Магнитогорск) во время пятого матча плей-офф КХЛ. По мнению девушки, уральский хоккеист Никита Камалов поступил не по-спортивному и не по-мужски, за что обязательно «заплатит по меркам судьбы».
«Тут нельзя материться, но этот урод заплатит по меркам судьбы. Я уважаю соперника до того момента, как тот начинает трогать моих. Да, ПЛЕЙ-ОФФ и всё такое, но моральные качества и уважение никто не отменял. Ты на льду, а не на соревнованиях „кто тупее“, — прокомментировала драку в Telegram-канале жена капитана „Авангарда“ Виолетта Шарипзянова.
Во время второго периода после очередного спасения от вратаря «Авангарда» Серебрякова на льду возникла массовая стычка. Во время нее Никита Камалов из-за спины ударил капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова. В результате лидер омской команды упал на лед, а Камалов эмоциональными жестами начал подчеркивать нанесенный противнику «нокаут». В результате оба хоккеиста получили по две минуты удаления за грубость.
Эта запись вызвала бурное обсуждение среди болельщиков обеих команд, в результате чего Виолетте пришлось закрыть свой канал. Напомним, в пятом матче серии «Металлург» выиграл у «Авангарда» 3:1 и тем самым ушел от поражения в серии. Завтра в Омске состоится шестая игра серии.
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