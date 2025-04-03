03 апреля 2025

В Челябинской области появятся новые маршруты промышленного туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять предприятий представили свои маршруты промышленного туризма
Пять предприятий представили свои маршруты промышленного туризма Фото:

В Челябинской области пять предприятий откроют новые площадки для промышленного туризма. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Центр проектного развития».

«Создание качественных экскурсионных маршрутов на промышленные площадки является важным шагом в развитии туристической индустрии и повышении престижа предприятий. И мы рады, что с каждым годом южноуральские предприятия все активнее демонстрируют политику открытости», — сообщил гендиректор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.

Новые индустриальные экскурсии появятся на производственных площадках АО «ЧЭМК», ПК «КОНАР», АО «Втор-Ком», а также в ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и ООО «ПК „ЦУП“ (Центр упаковки). Эксперты провели аудит объектов, оценивая маршрут, организацию, безопасность, требования к спецодежде, а также организацию смотровых площадок и фотозон. Ранее Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) включили в международный путеводитель по промышленному туризму.

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В Челябинской области пять предприятий откроют новые площадки для промышленного туризма. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Центр проектного развития». «Создание качественных экскурсионных маршрутов на промышленные площадки является важным шагом в развитии туристической индустрии и повышении престижа предприятий. И мы рады, что с каждым годом южноуральские предприятия все активнее демонстрируют политику открытости», — сообщил гендиректор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников. Новые индустриальные экскурсии появятся на производственных площадках АО «ЧЭМК», ПК «КОНАР», АО «Втор-Ком», а также в ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и ООО «ПК „ЦУП“ (Центр упаковки). Эксперты провели аудит объектов, оценивая маршрут, организацию, безопасность, требования к спецодежде, а также организацию смотровых площадок и фотозон. Ранее Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) включили в международный путеводитель по промышленному туризму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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