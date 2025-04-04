Курганский бизнесмен Иса Мурадисинов, владеющей сетью парфюмерных магазинов, планируют открыть несколько торговых точек в Перми. Планами по расширению бизнеса с корреспондентом URA.RU эксклюзивно поделился сам предприниматель.
«В ближайшее время хочу запустить парфюмерную сеть в Перми. Сразу планирую открыть 2-3 магазина», — рассказал URA.RU Мурадисинов.
Также бизнесмен отметил, что в планах расширение и на другие регионы Урала. На данный момент у Мурадисинова уже работает 10 магазинов. Они находятся в Кургане, Екатеринбурге, Шадринске и Нижнем Тагиле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.