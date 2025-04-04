Курганский парфюмер откроет сеть магазинов в Перми. Эксклюзив

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В Перми откроется сеть парфюмерных магазинов из Кургана
В Перми откроется сеть парфюмерных магазинов из Кургана Фото:

Курганский бизнесмен Иса Мурадисинов, владеющей сетью парфюмерных магазинов, планируют открыть несколько торговых точек в Перми. Планами по расширению бизнеса с корреспондентом URA.RU эксклюзивно поделился сам предприниматель.

«В ближайшее время хочу запустить парфюмерную сеть в Перми. Сразу планирую открыть 2-3 магазина», — рассказал URA.RU Мурадисинов.

Также бизнесмен отметил, что в планах расширение и на другие регионы Урала. На данный момент у Мурадисинова уже работает 10 магазинов. Они находятся в Кургане, Екатеринбурге, Шадринске и Нижнем Тагиле. 

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Курганский бизнесмен Иса Мурадисинов, владеющей сетью парфюмерных магазинов, планируют открыть несколько торговых точек в Перми. Планами по расширению бизнеса с корреспондентом URA.RU эксклюзивно поделился сам предприниматель. «В ближайшее время хочу запустить парфюмерную сеть в Перми. Сразу планирую открыть 2-3 магазина», — рассказал URA.RU Мурадисинов. Также бизнесмен отметил, что в планах расширение и на другие регионы Урала. На данный момент у Мурадисинова уже работает 10 магазинов. Они находятся в Кургане, Екатеринбурге, Шадринске и Нижнем Тагиле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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