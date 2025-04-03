03 апреля 2025

Тюменец взломал сайт гослотереи, но вместо миллионов получит приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Добычей тюменца стали 13 000 рублей
Добычей тюменца стали 13 000 рублей Фото:

Житель Тюменской области взломал сайт гослотереи и получил доступ к аккаунтам посетителей. Оттуда он похитил лотерейные билеты, общая сумма выигрыша по которым составила 13 000 рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В октябре 2023 года обвиняемый с использованием специального программного обеспечения получил доступ к 109 аккаунтам пользователей интернет-сайта государственной лотереи, с которых похитил электронные лотерейные билеты, тем самым получив право на выигрыш в сумме 13 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Мужчине вменяют статью о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

В настоящий момент дело айтишника передано в суд. По данным открытых источников, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

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Житель Тюменской области взломал сайт гослотереи и получил доступ к аккаунтам посетителей. Оттуда он похитил лотерейные билеты, общая сумма выигрыша по которым составила 13 000 рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «В октябре 2023 года обвиняемый с использованием специального программного обеспечения получил доступ к 109 аккаунтам пользователей интернет-сайта государственной лотереи, с которых похитил электронные лотерейные билеты, тем самым получив право на выигрыш в сумме 13 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Мужчине вменяют статью о мошенничестве в сфере компьютерной информации. В настоящий момент дело айтишника передано в суд. По данным открытых источников, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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