Почему критики разнесли «Minecraft в кино»: кубический мир вышел на экраны

Долгожданная экранизация самой продаваемой видеоигры всех времен вышла в мировой прокат 4 апреля 2025 года. Несмотря на звездный состав и внушительный бюджет в 150 миллионов долларов, фильм получил смешанные отзывы от критиков. В России неофициальные показы начнутся 12 апреля, на восемь дней позже мировой премьеры. Подробнее о выходе фильма, сюжете, производства, актерском составе и первых отзывах — в материале URA.RU.
Что такое Minecraft
Minecraft — культовая компьютерная игра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная студией Mojang в 2011 году. За 14 лет существования она стала самой продаваемой видеоигрой в истории с более чем 300 миллионами проданных копий и около 170 миллионами активных игроков ежемесячно.
Популярность игры заключается в ее уникальной концепции — открытый мир, состоящий из блоков, где игроки могут строить практически все, что угодно, добывать ресурсы, создавать предметы и сражаться с различными существами. Именно эта свобода творчества и стала основой сюжета киноадаптации.
Дорога к экрану: история создания фильма Minecraft
История экранизации Minecraft началась еще в 2012 году, когда Mojang Studios получила первые предложения от голливудских режиссеров по созданию телесериала на основе игры. Однако полноценная разработка фильма началась в феврале 2014 года после заключения соглашения между Mojang и Warner Bros. Pictures.
За десять лет производства проект сменил нескольких режиссеров и сценаристов. Изначально за картину отвечал Шон Леви, затем его сменил Роб Макэлхенни, позже Питер Соллетт. Окончательным режиссером стал Джаред Хесс, известный по фильму «Зачинщики».
Премьера фильма неоднократно откладывалась. Сначала релиз был запланирован на 24 мая 2019 года, затем на 4 марта 2022 года. В октябре 2020 года Warner Bros. и вовсе вычеркнула картину из графика релизов из-за пандемии COVID-19. Окончательная дата премьеры — 4 апреля 2025 года — была объявлена лишь в апреле 2023 года.
Съемки проходили в Новой Зеландии с 18 января по 12 апреля 2024 года. Бюджет фильма составил 150 миллионов долларов.
Сюжет фильма Minecraft: о чем картина
В центре сюжета — четыре незнакомца, которых внезапно затягивает через таинственный портал в мир Minecraft — странную кубическую страну чудес. Простой рабочий Стив (Джек Блэк), бывший геймер Гаррет «Мусорщик» Гаррисон (Джейсон Момоа), женщина по имени Дон (Даниэль Брукс) и подростки Натали (Эмма Майерс) и Генри (Себастьян Юджин Хансен) должны научиться выживать в этом необычном мире.
В Minecraft герои обнаруживают, что здесь можно создать любой предмет, а креативность становится ключом к выживанию. Команде предстоит защитить мир блоков от злобных пиглинов (существ, напоминающих свиней), которые хотят лишить жителей свободы творчества и устроить настоящий апокалипсис. Параллельно герои ищут способ вернуться домой.
Звездный состав фильма Minecraft: от Джека Блэка до Джейсона Момоа
Актерский состав фильма впечатляет. Главные роли исполнили:
- Джек Блэк («Школа рока», «Кинг Конг») — играет Стива, искусного ремесленника и главного героя оригинальной игры
- Джейсон Момоа («Аквамен», «Форсаж 10») — в роли Гаррета «Мусорщика» Гаррисона
- Эмма Майерс (сериал «Уэнсдэй») — исполнила роль подростка Натали
- Даниэль Брукс («Миротворец») — сыграла Дон
- Себастьян Юджин Хансен («Просто помиловать») — в роли подростка Генри
Также в фильме снялись такие известные актеры, как Дженнифер Кулидж («Белый лотос», «Американский пирог»), Кейт Маккиннон («Барби») и Джемейн Клемент («Реальные упыри»). Их роли остались нераскрытыми до выхода фильма. В эпизодической роли также появилась популярная ютубер и стримерша Рэйчел Хофстеттер, известная как Valkyrae.
Производство фильма Minecraft
Над визуальными эффектами для фильма работали сразу несколько известных студий: Sony Pictures Imageworks, W?t? FX и Digital Domain. Супервайзером визуальных эффектов выступил Дэн Леммон, а монтажером — Джеймс Томас.
Художником-постановщиком стал Грант Мейджор, оператором — Энрике Чедьяк. Музыкальное сопровождение к фильму написал композитор Марк Мазерсбо, а Гейб Хилфер и Карин Рахтман выступили в качестве музыкальных руководителей.
В фильме также представлена оригинальная песня «I Feel Alive», написанная Джеком Блэком. Хронометраж картины составил 1 час 41 минуту. Фильм получил рейтинг PG, что означает рекомендуемый просмотр в присутствии родителей для детей младшего возраста.
Первые отзывы и критика фильма Minecraft: «глупое и бессмысленное кино»
Несмотря на звездный состав и внушительный бюджет, «Minecraft в кино» получил преимущественно отрицательные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 52% на основе 57 рецензий со средней оценкой 5,3/10. На Metacritic картина получила 49 баллов из 100 на основе 24 отзывов.
Развлекательный портал «MovieWeb» высказался особенно резко: «„Minecraft в кино“ чрезвычайно глуп. Со своим ребяческим юмором он подойдет только маленьким детям и заядлым геймерам. Глупые персонажи, бессмысленное повествование и скучные музыкальные номера утомят большинство взрослых».
Сайт «Globe and Mail» отметил отсутствие креативного подхода: «Если Minecraft — это игра, в которой дети развивают свои творческие способности, строя новые цифровые миры, полные туннелей и крепостей, то „Minecraft в кино“ — это место, где творчество умирает».
Критики из «AV Club» выразили разочарование: «Создатели „Minecraft в кино“ имели бесконечные возможности, но выбрали тот путь, который мы видели уже тысячу раз».
Сайт «The Daily Beast» назвал фильм «абсолютной катастрофой»: «Созданный для того, чтобы удовлетворить подростковых фанатов франшизы и заставить всех остальных качать головами в раздражении, пока сюжет мечется от одного бессмысленного и несущественного момента к другому, этот фэнтезийный эпос сочетает в себе живые съемки и CGI-анимацию в истории, цель которой — помочь расширить прибыльный бренд Mojang Studios».
Также критики сравнивают сюжет фильма с «Джуманджи: Зов джунглей», отмечая схожую концепцию: четыре человека попадают в волшебный мир через портал и должны выполнить определенную миссию, чтобы вернуться обратно.
Впрочем, есть и положительные моменты. Обзорщики и критики отмечают актерскую игру Джека Блэка и Джейсона Момоа, а также визуальные эффекты и общую атмосферу фильма. Блогер «Beyond the Trailer» отметил: «Джек Блэк и Джейсон Момоа — это идеальный союз, о котором мы даже не подозревали! Удивительно веселый и позитивный фильм, в котором много пасхалок для поклонников Minecraft, но он также будет понятен тем, кто не фанат».
Ожидания от проката: финансовый успех Маинкрафта несмотря на критику
Аналитики прогнозируют, что за первые выходные «Minecraft в кино» может заработать от 65 до 70 миллионов долларов в 3400 кинотеатрах США, а общие мировые сборы за первый уикенд могут достичь 130 миллионов долларов.
Несмотря на негативные отзывы критиков, популярность игры и звездный состав могут обеспечить фильму коммерческий успех. Подобные случаи уже были в истории кино: например, экранизации видеоигр «Варкрафт» и «Детектив Пикачу» также получали смешанные отзывы критиков, но показывали хорошие результаты в прокате.
Когда фильм «Minecraft» выйдет в России
Согласно информации издания Cinemaplex, неофициальные показы «Minecraft в кино» в России начнутся 12 апреля 2025 года, то есть через восемь дней после начала зарубежного проката. Официальная российская премьера пока не анонсирована.
Российским зрителям, планирующим посмотреть фильм, стоит учитывать, что он, вероятно, будет интересен в первую очередь поклонникам игры и юным зрителям. Взрослой аудитории, не знакомой с миром Minecraft, картина может показаться слишком простой и предсказуемой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.