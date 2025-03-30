Новый «Клан Сопрано»: о чем сериал «Гангстерленд» Гая Ричи, который обсуждает весь мир

Вышел первый эпизод «Гангстерленда» — нового криминального сериала от режиссера Гая Ричи, который уже называют «Кланом Сопрано» нашего времени. В центре сюжета — лондонская мафиозная семья, борющаяся за власть. URA.RU рассказывает о сюжете, создателях, первых отзывах и дате выхода новых серий.
Сюжет сериала «Гангстерленд»
Конрад и Мэв Харриганы (Пирс Броснан и Хелен Миррен) — легенды криминального мира, десятилетиями выстраивавшие империю на крови, лжи и железной дисциплине. Но их власть рушится: на горизонте возникает новый игрок — синдикат Стивенсонов во главе с безжалостным Ричи (Джефф Белл). Молодая банда использует цифровые технологии и не брезгует террором, чтобы переписать правила улиц.
Главный конфликт: две враждующие семьи — Харриганы и Стивенсоны — вступают в открытое противостояние. Их столкновение превращает Лондон в поле битвы, где «власть идет на уступки, а союзы рушатся за считанные часы». В эпицентре оказывается Гарри да Соуза (Том Харди) — «уличный решальщик», чья опасность соперничает с его внешней харизмой. Он годами закрывал глаза на преступления Харриганов, но теперь вынужден делать невозможный выбор.
Ключевой поворот: столкнувшись с угрозой полного уничтожения, обе семьи временно идут на перемирие. Но Гарри, мастерски устранявший проблемы клана, попадает под перекрестный огонь. Его лояльность подвергается испытанию: жена Джен (Джоэнн Фрогатт) тайно сотрудничает с Стивенсонами, а синдикат предлагает ему «гарантию выживания» в обмен на предательство.
Первые отзывы: что говорят зрители и критики о «Гангстерленде»
После премьеры первых серий «Гангстерленда» критики в целом положительно оценили новый проект Гая Ричи. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes шоу получило 71% «свежести» на основе 14 профессиональных обзоров — это означает, что большинство отзывов оказались положительными.
Среди главных достоинств сериала называют яркую актерскую игру, особенно в исполнении Тома Харди, а также остроумный и динамичный сценарий, в котором чувствуется почерк как самого Ричи, так и сценариста Ронана Беннетта.
«Сценарий проработан до мельчайших нюансов — ровно то, чего можно было ожидать от автора „Дня Шакала“. Визуально сериал выглядит великолепно: стильный, кинематографичный, он уносит зрителя вглубь Лондона, показывая город с новой, мрачной стороны», — пишет один из пользователей.
Постановка отмечена как визуально стильная, с продуманной атмосферой и вниманием к деталям, что придает шоу особый британский колорит. Некоторые и вовсе сравнивают новинку с культовым «Кланом Сопрано».
Однако не все критики остались в восторге. Некоторые рецензенты указывают на использование узнаваемых приемов Ричи, которые местами кажутся избыточными или повторяющимися. Отдельные отзывы упоминают, что сериал временами слишком опирается на проверенные жанровые клише, не предлагая принципиально нового взгляда на криминальную драму.
Кто создавал «Гангстерленд»: команда и актеры
Сериал «Гангстерленд» (Gangsterland) — это совместная работа Ронана Беннетта и Гая Ричи, созданная при поддержке стриминговой платформы Paramount+. Проект сочетает в себе элементы криминальной драмы и семейной саги, а ключевые роли исполняют звезды мирового уровня.
Основная информация:
- Страна производства: США
- Жанр: криминальная драма
- Количество серий: 10
- Платформа: Paramount+
- Режиссер: Гай Ричи
- Сценарий и шоураннер: Ронан Беннетт
Ронан Беннетт, известный по работе над сериалами «Главарь», «Порох» и «День Шакала», стал автором сценария всех десяти эпизодов и исполнительным продюсером шоу. Гай Ричи, чье имя ассоциируется с культовыми криминальными фильмами вроде «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», выступил режиссером проекта и также вошёл в команду продюсеров.
Звездный актерский состав
- Том Харди — Гарри Харриган, главный герой сериала, представитель младшего поколения мафиозной династии.
- Пирс Броснан («Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда») — Конрад Харриган, патриарх семьи, человек с железной хваткой и опасным прошлым.
- Хелен Миррен («1923») — Мэв Харриган, жена Конрада и матриарх рода.
- Пэдди Консидайн («Дом Дракона») — Кевин Харриган, старший сын, наследник криминальной империи.
- Джоэнн Фрогатт («Аббатство Даунтон») — Джен де Соуза, супруга Гарри, пытающаяся сохранить семью в тени преступного бизнеса.
- Лара Пулвер («Шерлок») — Белла Харриган, жена Кевина, женщина с собственными амбициями.
- Энсон Бун («Мадам Клико») — Эдди Харриган, младший и мятежный член семьи, не согласный с политикой клана.
- Мандип Диллон («Город и город») — Серафина, младшая дочь Конрада, пытающаяся найти свой путь вне криминального мира.
- Джефф Белл («Рок-н-ролльщик») — Ричи, лидер банды Стивенсонов из Южного Лондона, становящейся главной угрозой для Харриганов.
Особенности производства
Съемки сериала проходили в Великобритании, преимущественно в Лондоне. Проект отличает внимание к деталям, реалистичные локации и визуальный стиль, в котором легко узнается почерк Гая Ричи — динамичная камера, резкие диалоги и напряженная атмосфера.
Интересные факты о сериале «Гангстерленд» 2025
Сценарий написал Ронан Беннетт — британский драматург, известный по таким проектам, как «Главарь» (Top Boy), «Порох» (Gunpowder) и «День Шакала». Беннетт также стал одним из исполнительных продюсеров сериала. Именно он придал истории реалистичность, связав вымышленные события с узнаваемыми социальными и криминальными проблемами современного Лондона.
Сюжет сериала родился не сразу. Изначально проект задумывался как спин-офф популярного шоу «Рэй Донован» и должен был называться «Донованы». История должна была сосредоточиться на семье главного героя и стать продолжением оригинального сериала. Однако в процессе разработки концепция изменилась — сценарий ушел далеко от первоначальной идеи, а мир сериала стал более масштабным и независимым. Так появился «Гангстерленд» (или в международной версии — MobLand).
К созданию отдельных эпизодов привлекли Гая Ричи. Он не только поставил ключевые серии, но и помог придать проекту узнаваемый визуальный стиль и фирменную атмосферу. Ранее Ричи работал над «Джентльменами», «Большим кушем», «Карты, деньги, два ствола» и другими культовыми лентами. Его участие стало важным маркетинговым и художественным элементом проекта.
Съемки стартовали осенью 2024 года в Лондоне, в районах, которые редко попадают в объективы камер — это добавило картинке аутентичности. Однако не обошлось без инцидентов: в один из съемочных дней со склада были похищены дорогостоящие камеры и оборудование. Через несколько дней злоумышленники вернулись и забрали ещё технику. Этот случай стал причиной полной замены подрядчиков по охране.
Производственный процесс столкнулся с финансовыми трудностями. Незадолго до новогодних праздников обанкротилась компания Helix 3D, занимавшаяся техническим обеспечением съемок. Несколько сотрудников не получили зарплату, а ситуация грозила перерасти в скандал. Проблему оперативно решил один из продюсеров и исполнитель главной роли — Том Харди, известный по фильмам «Веном» и сериалу «Острые козырьки». Позже обязательства по выплатам взяли на себя студии-производители.
График выхода серий сериала «Гангстерленд» 2025
Премьера криминального сериала «Гангстерленд» состоялась в конце марта 2025 года. Всего в первом сезоне запланировано 10 серий, которые выходят еженедельно по воскресеньям. Финальный эпизод зрители увидят в начале лета.
Вот расписание выхода всех эпизодов:
- 1 серия — 30 марта 2025
- 2 серия — 6 апреля 2025
- 3 серия — 13 апреля 2025
- 4 серия — 20 апреля 2025
- 5 серия — 27 апреля 2025
- 6 серия — 4 мая 2025
- 7 серия — 11 мая 2025
- 8 серия — 18 мая 2025
- 9 серия — 25 мая 2025
- 10 серия — 1 июня 2025
Серии выходят на оригинальной платформе (в зависимости от региона — Netflix, Hulu или Sky). Русскоязычные локализации обычно появляются в течение 1–2 дней после официальной премьеры.
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