Ювелиры представили самый большой бриллиант в России. Фото

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«Новое Солнце» стал одним из самых значимых событий в индустрии драгоценных камней за последние годы
«Новое Солнце» стал одним из самых значимых событий в индустрии драгоценных камней за последние годы Фото:

В России огранили самый крупный в истории страны бриллиант — «Новое Солнце», его вес — более 100 карат. Об этом сообщили на странице российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса».

«„Алроса“ огранила самый крупный бриллиант в истории России. Вес <...> — более 100 карат», — написали в telegram-канале ALROSA. Отмечается, что бриллиант назван как «Новое Солнце», поскольку имеет редкий цвет — Vivid Yellow.

Над созданием бриллианта более двух работали 15 специалистов со стажем более 30 лет. «Новое Солнце» называют одним из самых главных событий в индустрии драгоценных камней в России за последние годы. 

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В России огранили самый крупный в истории страны бриллиант — «Новое Солнце», его вес — более 100 карат. Об этом сообщили на странице российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса». «„Алроса“ огранила самый крупный бриллиант в истории России. Вес <...> — более 100 карат», — написали в telegram-канале ALROSA. Отмечается, что бриллиант назван как «Новое Солнце», поскольку имеет редкий цвет — Vivid Yellow. Над созданием бриллианта более двух работали 15 специалистов со стажем более 30 лет. «Новое Солнце» называют одним из самых главных событий в индустрии драгоценных камней в России за последние годы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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