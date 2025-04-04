В России огранили самый крупный в истории страны бриллиант — «Новое Солнце», его вес — более 100 карат. Об этом сообщили на странице российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса».
«„Алроса“ огранила самый крупный бриллиант в истории России. Вес <...> — более 100 карат», — написали в telegram-канале ALROSA. Отмечается, что бриллиант назван как «Новое Солнце», поскольку имеет редкий цвет — Vivid Yellow.
Над созданием бриллианта более двух работали 15 специалистов со стажем более 30 лет. «Новое Солнце» называют одним из самых главных событий в индустрии драгоценных камней в России за последние годы.
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