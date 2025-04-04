В Кургане интересно: в Варгашах заработал кинотеатр под открытым небом

В Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) возобновляет свою работу кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Событие пройдет на площадке ЦК «Современник», где зрителям предложат просмотр фильма «Битва за Севастополь». «Приглашаем вас, ваших друзей, родных и близких посмотреть фильм о Великой Победе», — пишут организаторы. Сеанс запланирован на 4 апреля в 20:00.
Ранее URA.RU сообщало, что апрель в Кургане обещает стать музыкальным марафоном с участием звезд эстрады, шансона и авторской песни. Среди них: Алексей Брянцев, Татьяна Буланова, Григорий Лепс, Игорь Николаев.
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