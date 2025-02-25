Жительница ХМАО узнала о выигрыше в лотерею 46 миллионов рублей, когда пекла блины

Жительница Сургута выиграла крупнейший суперприз в истории онлайн-лотереи — более 46 миллионов рублей. Джекпот сорвала мама двоих детей Алёна, рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».
«Я играла в лотерею на протяжении четырёх месяцев… За всё время выигрыши были разные: по 19 тысяч, по 5 тысяч, по 7 тысяч рублей. На последний тираж купила билеты и пошла печь блины, результаты не ждала специально. Потом ко мне подбежал малыш, попросил включить телефон, чтобы посмотреть мультик. Я открыла телефон и увидела СМС», — рассказала победительница.
Женщина всегда выбирала комбинацию счастливых чисел, ставила только на них. В этот раз решила поменять одну цифру во втором поле и сорвала большой куш. Деньги мать семейства намерена потратить на дом, в котором обязательно появятся животные, о которых мечтали дети.
«У меня дети просто просят животных, а у папы аллергия, мы не можем в квартире держать их. Но я всегда говорила детям, что у нас обязательно будет дом, обязательно будут животные», — добавила сургутянка.
Обладательница суперприза получит на руки 37 501 680 рублей — сумму выигрыша за вычетом налога в размере 8 627 920 рублей. При расчете выплаты учитывается налог по прогрессивной ставке от 13% до 20%.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители нередко становятся обладателями весьма крупных выигрышей. В топ-3 за 2024 год по итогам различных тиражей вошли: январь — выигрыш 38 098 974 рубля и 10 000 000 рублей, сентябрь — выигрыш 15 371 190 рублей.
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