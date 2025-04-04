Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР

ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Продвигаясь на донецком направлении, военные ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Розовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили Розовку и Успеновку», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике.
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