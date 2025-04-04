Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР

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ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР Фото:
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Продвигаясь на донецком направлении, военные ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Розовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска освободили Розовку и Успеновку», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике.

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Продвигаясь на донецком направлении, военные ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Розовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили Розовку и Успеновку», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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