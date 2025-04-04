В Екатеринбурге задержали главного инженера «Гортранса»

04 апреля 2025 в 15:20 Размер текста - 17 +

Инженера задержали в рамках антикоррупционной кампании Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса» В Екатеринбурге 3 апреля силовики задержали главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера. Его подозревают во взяточничестве, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, близкий к администрации. «Вчера в рамках антикоррупционной кампании был задержан главный инженер ЕМУП „Гортранс“ Андрей Эльзессер. Основание — взятка в 750 тысяч рублей. Деньги брал в офисе компании „САРС“ („Спецатомремсервиса“), чьи менеджеры давали и Сергею Нугаеву», — следует из поста. Сергей Нугаев — бывший гендиректор «Гортранса». Его задержали 13 февраля на рабочем месте. Операцию проводили оперативники ФСБ. Ему вменяют взятку 160 тысяч рублей от руководителя «Спецатомремсервиса» Евгения Пильникова. Нугаев свою вину не признает. Его дело строится на показаниях неких свидетелей, знает источник URA.RU. 15 февраля суд отправил Нугаева под стражу на два месяца. Его место займет инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 3 апреля силовики задержали главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера. Его подозревают во взяточничестве, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, близкий к администрации. «Вчера в рамках антикоррупционной кампании был задержан главный инженер ЕМУП „Гортранс“ Андрей Эльзессер. Основание — взятка в 750 тысяч рублей. Деньги брал в офисе компании „САРС“ („Спецатомремсервиса“), чьи менеджеры давали и Сергею Нугаеву», — следует из поста. Сергей Нугаев — бывший гендиректор «Гортранса». Его задержали 13 февраля на рабочем месте. Операцию проводили оперативники ФСБ. Ему вменяют взятку 160 тысяч рублей от руководителя «Спецатомремсервиса» Евгения Пильникова. Нугаев свою вину не признает. Его дело строится на показаниях неких свидетелей, знает источник URA.RU. 15 февраля суд отправил Нугаева под стражу на два месяца. Его место займет инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле — в сюжете URA.RU.