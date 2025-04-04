«Автоваз» запустил продажи нового внедорожника

В день 48-летия «Нивы», 5 апреля 2025 года, стартуют официальные продажи новой спортивной версии внедорожника — LADA NIVA Sport. Об этом сообщается на официальном сайте LADA.
«Именно в день рождения легендарного внедорожника стартуют официальные продажи его первой серийной спортивной версии — NIVA Sport», — говорится на сайте. Цена LADA NIVA Sport стартует от 1 699 000 рублей. Первыми новинку смогут приобрести жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов, а позднее модель появится у всех официальных дилеров LADA в России.
NIVA Sport оснащается 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 122 л.с., позаимствованным у LADA Granta Sport, но с доработанными распредвалами, облегченной системой впуска и выпуска, а также специальной прошивкой ЭБУ. Благодаря этому внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 162 км/ч.
Внешне NIVA Sport выделяется 17-дюймовыми литыми дисками, расширителями арок, дополнительными фарами на бампере и стильным капотом с накладкой воздухозаборника. Салон выполнен в черно-красной гамме с логотипами LADA Sport на сиденьях, кожей на руле и улучшенной эргономикой для активного вождения. Базовая комплектация включает кондиционер, обогрев сидений, электрорегулируемые зеркала, а также возможность установки дополнительных аксессуаров, таких как рейлинги и внедорожные фары.
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