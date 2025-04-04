МО РФ: уничтожены 5 БПЛА над Курской и Белгородской областями

ВСУ атаковали дронами Курскую и Белгородскую области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На двумя регионами России, Курской и Белгородской областями, средства ПВО российской армии сбили пять беспилотников ВСУ. Больше всего дронов противника при атаке зафиксировано над Белгородом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 11.:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что над воздушным пространством Курска сбили два дрона, а над Белгородом — три дрона.
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