МО РФ: уничтожены 5 БПЛА над Курской и Белгородской областями

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ВСУ атаковали дронами Курскую и Белгородскую области
ВСУ атаковали дронами Курскую и Белгородскую области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На двумя регионами России, Курской и Белгородской областями, средства ПВО российской армии сбили пять беспилотников ВСУ. Больше всего дронов противника при атаке зафиксировано над Белгородом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 11.:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что над воздушным пространством Курска сбили два дрона, а над Белгородом — три дрона. 

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На двумя регионами России, Курской и Белгородской областями, средства ПВО российской армии сбили пять беспилотников ВСУ. Больше всего дронов противника при атаке зафиксировано над Белгородом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 11.:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что над воздушным пространством Курска сбили два дрона, а над Белгородом — три дрона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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