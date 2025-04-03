Мэрия Сургута сделала заявление после ЧП с избиением подростка бандой сверстников

Мэрия Сургута (ХМАО) разбирается в конфликте, где банда подростков толпой избила сверстника и угрожала ему убийством. Школа установила всех участников и не допустила возникновения новых инцидентов, сообщила URA.RU пресс-служба администрации.
«В конце января 2025 года, когда стало известно о событиях, произошедших в сентябре 2024 года, образовательное учреждение незамедлительно приняло меры в отношении участников конфликта. Был разработан план действий по урегулированию ситуации и предотвращению возможных повторных правонарушений со стороны учащихся», — сообщили агентству в мэрии.
Ранее агентство писало, что в Сургуте банда подростков глумилась над сверстником и угрожала ему убийством. Причиной конфликта стала якобы клевета в адрес 17-летней девушки со стороны пострадавшего.
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