03 апреля 2025

Мэрия Сургута сделала заявление после ЧП с избиением подростка бандой сверстников

Мэрия Сургута установила подростков, которые толпой избили сверстника
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Сургута разбирается в конфликте, где толпа подростков избила сверстника
Мэрия Сургута разбирается в конфликте, где толпа подростков избила сверстника Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) разбирается в конфликте, где банда подростков толпой избила сверстника и угрожала ему убийством. Школа установила всех участников и не допустила возникновения новых инцидентов, сообщила URA.RU пресс-служба администрации.

«В конце января 2025 года, когда стало известно о событиях, произошедших в сентябре 2024 года, образовательное учреждение незамедлительно приняло меры в отношении участников конфликта. Был разработан план действий по урегулированию ситуации и предотвращению возможных повторных правонарушений со стороны учащихся», — сообщили агентству в мэрии.

Ранее агентство писало, что в Сургуте банда подростков глумилась над сверстником и угрожала ему убийством. Причиной конфликта стала якобы клевета в адрес 17-летней девушки со стороны пострадавшего.

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Мэрия Сургута (ХМАО) разбирается в конфликте, где банда подростков толпой избила сверстника и угрожала ему убийством. Школа установила всех участников и не допустила возникновения новых инцидентов, сообщила URA.RU пресс-служба администрации. «В конце января 2025 года, когда стало известно о событиях, произошедших в сентябре 2024 года, образовательное учреждение незамедлительно приняло меры в отношении участников конфликта. Был разработан план действий по урегулированию ситуации и предотвращению возможных повторных правонарушений со стороны учащихся», — сообщили агентству в мэрии. Ранее агентство писало, что в Сургуте банда подростков глумилась над сверстником и угрожала ему убийством. Причиной конфликта стала якобы клевета в адрес 17-летней девушки со стороны пострадавшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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