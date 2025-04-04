Где в Екатеринбурге продают самые дешевые яйца к Пасхе. Инфографика

В Екатеринбурге десяток куриных яиц продают за 63 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца по низким ценам удалось найти в трех магазинах
Яйца по низким ценам удалось найти в трех магазинах Фото:

В Екатеринбурге самая дешевая упаковка из десяти яиц стоит 63,99 рубля, однако некоторые производители продают десяток и за 150 рублей. Корреспондент URA.RU прошелся по супермаркетам города, чтобы выяснить, где на главный пасхальный продукт не придется тратить слишком много.

В магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Верный» продают самые дешевые яйца — за 63,99 рубля. Чуть дороже продают десяток в «Монетке» — 74,99 рубля. Гораздо дороже предлагают купить яйца в «Гиперболе» — за 129 рублей и Metro — за 108,59 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало о ценах на куличи. Самые дорогие нашлись в «Перекрестке» и «Ашане». В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.

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В Екатеринбурге самая дешевая упаковка из десяти яиц стоит 63,99 рубля, однако некоторые производители продают десяток и за 150 рублей. Корреспондент URA.RU прошелся по супермаркетам города, чтобы выяснить, где на главный пасхальный продукт не придется тратить слишком много. В магазинах « Магнит» , « Пятерочка» и « Верный» продают самые дешевые яйца — за 63,99 рубля. Чуть дороже продают десяток в « Монетке» — 74,99 рубля. Гораздо дороже предлагают купить яйца в « Гиперболе» — за 129 рублей и Metro — за 108,59 рубля. Ранее URA.RU рассказывало о ценах на куличи. Самые дорогие нашлись в «Перекрестке» и «Ашане». В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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