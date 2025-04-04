Алаудинов сообщил о наступлении ВСУ на Белгородскую область

Алаудинов: ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область две недели назад
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Алаудинов отметил, что ВСУ терпят значительные потери
Алаудинов отметил, что ВСУ терпят значительные потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Две недели назад украинские военные предприняли попытку прорыва границы в районе Белгородской области, однако она не была успешной. Об этом сообщает Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области», — заявил генерал-лейтенант в эфире телеканала «Россия 1». В настоящее время ситуация находится под контролем, ведутся операции по очистке территорий, добавил Алаудинов. 

По его словам, противник продолжает отправлять подкрепления. ВСУ ежедневно терпят значительные потери и не достигают желаемых результатов.

Ранее военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил о готовности российских бойцов к прорыву и продолжении наступательных действий в Белгородской области. Он подчеркнул высокий уровень подготовки военных, передает «360.ru».

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Две недели назад украинские военные предприняли попытку прорыва границы в районе Белгородской области, однако она не была успешной. Об этом сообщает Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области», — заявил генерал-лейтенант в эфире телеканала «Россия 1». В настоящее время ситуация находится под контролем, ведутся операции по очистке территорий, добавил Алаудинов.  По его словам, противник продолжает отправлять подкрепления. ВСУ ежедневно терпят значительные потери и не достигают желаемых результатов. Ранее военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил о готовности российских бойцов к прорыву и продолжении наступательных действий в Белгородской области. Он подчеркнул высокий уровень подготовки военных, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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