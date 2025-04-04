Алаудинов сообщил о наступлении ВСУ на Белгородскую область

Две недели назад украинские военные предприняли попытку прорыва границы в районе Белгородской области, однако она не была успешной. Об этом сообщает Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области», — заявил генерал-лейтенант в эфире телеканала «Россия 1». В настоящее время ситуация находится под контролем, ведутся операции по очистке территорий, добавил Алаудинов.
По его словам, противник продолжает отправлять подкрепления. ВСУ ежедневно терпят значительные потери и не достигают желаемых результатов.
Ранее военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил о готовности российских бойцов к прорыву и продолжении наступательных действий в Белгородской области. Он подчеркнул высокий уровень подготовки военных, передает «360.ru».
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