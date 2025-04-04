Названо число бойцов ВСУ пропавших без вести в Курской области

Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области составляет свыше семи тысяч, сообщили в группировке войск «Север». При этом в одной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ пропала половина бойцов.
«По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков», — рассказал источник группировки войск «Север» РИА «Новости».
В списках потерь 82-й бригады ВСУ пропавшими без вести числятся 600 солдат. Всего бригада насчитывает 1100 военных, то есть каждый второй штурмовик пропал без вести. Собеседник агентства отмечает, что на самом деле потери ВСУ значительно выше.
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