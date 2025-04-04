Анна Семенович сыграла свадьбу с актером из «Реальных пацанов»

Певица Анна Семенович представила новый музыкальный клип на песню «Третья попытка», в котором она появилась в образе невесты. В роли жениха — актер Владимир Селиванов, известный по сериалу «Реальные пацаны» и своему музыкальному проекту под псевдонимом VAVAN. Сама артистка сообщила, что ей долго задавали вопрос, как скоро она выйдет замуж, поэтому она сразу согласилась на подобный сценарий клипа.
«Все так долго меня изводили вопросом „Когда же свадьба?“, что как только мне предложили эту песню и сценарий клипа, я незамедлительно ответила: „Свадьбе быть!“. Да, не с тем любимым мужчиной, с котором планировала… Но и кандидатура Вовы Селиванова — прекрасный выбор», — передает MK.RU слова Семенович.
Семенович отметила, что ее и Селиванова партнеры в жизни поддержали это творческое решение. При этом некоторые поклонники выразили смешанные чувства по поводу такого дуэта. Одни написали, что песня и мелодия подходят для детского сада, другие назвали Селиванова «интернетным мужем».
В июне 2024 года стало известно о личной жизни Анны Семенович: певица подтвердила свои отношения с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии. Она разъяснила, что ее возлюбленный находится в процессе развода. К концу сентября артистка объявила о помолвке и поделилась деталями предстоящей свадьбы, запланированной на 2025 год. Она уточнила, что бракоразводный процесс ее будущего супруга находится на завершающем этапе.
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