У сына челябинского экс-губернатора отняли гараж, продав за гроши

Гараж сына челябинского экс-губернатора Дубровского продан за 168 тысяч рублей
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Дубровский-младший лишился еще одного актива
Дубровский-младший лишился еще одного актива Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр лишился гаража, который реализовали на торгах в счет погашения его долгов. Актив предпринимателя-банкрота продали частному лицу за 168 тысяч рублей.

«Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов: Наумова Маргарита Анатольевна. Предложение о цене: 168999,00 рублей», — говорится в протоколе, выложенном на сервисе СБИС.

Как сообщало URA.RU, ранее с торгов реализовали квартиру Александра Дубровского. Недвижимость площадью 65 квадратных метров, которая находится в центре Магнитогорска, продали за 3,3 млн рублей. Имущество тоже было выставлено на аукцион в счет погашения долгов.

Также в марте 2025 года с торгов купили спорткар Porsche 911 Александра Дубровского. Его за 6,3 млн рублей приобрела фирма из Тамбова.

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Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр лишился гаража, который реализовали на торгах в счет погашения его долгов. Актив предпринимателя-банкрота продали частному лицу за 168 тысяч рублей. «Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов: Наумова Маргарита Анатольевна. Предложение о цене: 168999,00 рублей», — говорится в протоколе, выложенном на сервисе СБИС. Как сообщало URA.RU, ранее с торгов реализовали квартиру Александра Дубровского. Недвижимость площадью 65 квадратных метров, которая находится в центре Магнитогорска, продали за 3,3 млн рублей. Имущество тоже было выставлено на аукцион в счет погашения долгов. Также в марте 2025 года с торгов купили спорткар Porsche 911 Александра Дубровского. Его за 6,3 млн рублей приобрела фирма из Тамбова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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