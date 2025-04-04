У сына челябинского экс-губернатора отняли гараж, продав за гроши

Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр лишился гаража, который реализовали на торгах в счет погашения его долгов. Актив предпринимателя-банкрота продали частному лицу за 168 тысяч рублей.
«Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов: Наумова Маргарита Анатольевна. Предложение о цене: 168999,00 рублей», — говорится в протоколе, выложенном на сервисе СБИС.
Как сообщало URA.RU, ранее с торгов реализовали квартиру Александра Дубровского. Недвижимость площадью 65 квадратных метров, которая находится в центре Магнитогорска, продали за 3,3 млн рублей. Имущество тоже было выставлено на аукцион в счет погашения долгов.
Также в марте 2025 года с торгов купили спорткар Porsche 911 Александра Дубровского. Его за 6,3 млн рублей приобрела фирма из Тамбова.
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