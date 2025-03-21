Экономика Бизнес Элитный спорткар сына челябинского экс-губернатора продали с торгов Porsche 911 сына экс-губернатора Дубровского купила фирма из Тамбова за 6,3 млн 22 марта 2025 в 22:43 Размер текста - 17 + Иномарку пытались продать с торгов несколько раз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Спорткар Porsche 911 сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра продан с торгов. Новым владельцем стала компания ООО «ДСК-ДТ». Сообщение об этом появилось на сайте «Федресурс». Машина продана, чтобы покрыть долги Дубровского-младшего, признанного банкротом. «Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов: ООО „ДСК-ДТ“. Место нахождения: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов», — говорится в сообщении. Тамбовская компания была единственным участником аукциона. Автомобиль продавали за 7,2 млн рублей. В «ДСК-ДТ» предложили цену 6 млн 324 тысячи 806 рублей. По этой стоимости машина продана. Как сообщало URA.RU ранее, Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра продавали несколько раз. В феврале 2025 года аукцион не состоялся. Зимой 2024 года автомобиль выставляли на продажу вместе с другими активами за восемь миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спорткар Porsche 911 сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра продан с торгов. Новым владельцем стала компания ООО «ДСК-ДТ». Сообщение об этом появилось на сайте «Федресурс». Машина продана, чтобы покрыть долги Дубровского-младшего, признанного банкротом. «Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов: ООО „ДСК-ДТ“. Место нахождения: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов», — говорится в сообщении. Тамбовская компания была единственным участником аукциона. Автомобиль продавали за 7,2 млн рублей. В «ДСК-ДТ» предложили цену 6 млн 324 тысячи 806 рублей. По этой стоимости машина продана. Как сообщало URA.RU ранее, Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра продавали несколько раз. В феврале 2025 года аукцион не состоялся. Зимой 2024 года автомобиль выставляли на продажу вместе с другими активами за восемь миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям