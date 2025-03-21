Элитный спорткар сына челябинского экс-губернатора продали с торгов

Спорткар Porsche 911 сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра продан с торгов. Новым владельцем стала компания ООО «ДСК-ДТ». Сообщение об этом появилось на сайте «Федресурс». Машина продана, чтобы покрыть долги Дубровского-младшего, признанного банкротом.
«Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов: ООО „ДСК-ДТ“. Место нахождения: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов», — говорится в сообщении.
Тамбовская компания была единственным участником аукциона. Автомобиль продавали за 7,2 млн рублей. В «ДСК-ДТ» предложили цену 6 млн 324 тысячи 806 рублей. По этой стоимости машина продана.
Как сообщало URA.RU ранее, Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра продавали несколько раз. В феврале 2025 года аукцион не состоялся. Зимой 2024 года автомобиль выставляли на продажу вместе с другими активами за восемь миллионов рублей.
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