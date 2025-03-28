Квартиру сына челябинского экс-губернатора Дубровского продали за копейки

Квартиру сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра реализовали с торгов. Недвижимость площадью 65 квадратных метров, которая находится в центре Магнитогорска, продали за 3,3 млн рублей. Имущество бизнесмена-банкрота ранее выставили на аукцион в счет погашения долгов.
«Квартира, общая площадь 65,1 квадратных метров, начальная стоимость 3 600 000,00 рублей. Заключен договор купли продажи с победителем Филипповым Дмитрием Николаевичем по цене 3 310 000 рублей», — говорится в протоколе, опубликованном на сервисе СБИС.
Сама квартира находится в центре Магнитогорска, в доме на проспекте Металлургов. Ее неоднократно выставляли на продажу вместе с другими активами.
Как сообщало URA.RU, ранее с торгов продали спорткар Porsche 911 Александра Дубровского. Его за 6,3 млн рублей приобрела фирма из Тамбова.
В ноябре 2024 года квартира Дубровского-младшего повторно выставляли на торги. Ее пытались реализовать вместе с моторной лодкой, снегоболотоходом, прицепом и долей в уставном капитале «Управляющей компании „Станичная“». Летом 2024 года активы Александра Дубровского собирались продать за 216 млн рублей. Самый дорогой из них, акции ИК «Профит», эксперты тогда оценили в 201,6 млн рублей.
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