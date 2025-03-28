28 марта 2025

Квартиру сына челябинского экс-губернатора Дубровского продали за копейки

Квартиру Александра Дубровского в Магнитогорске продали за 3,3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский-младший лишился квартиры в центре Магнитогорска
Дубровский-младший лишился квартиры в центре Магнитогорска Фото:
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Квартиру сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра реализовали с торгов. Недвижимость площадью 65 квадратных метров, которая находится в центре Магнитогорска, продали за 3,3 млн рублей. Имущество бизнесмена-банкрота ранее выставили на аукцион в счет погашения долгов.

«Квартира, общая площадь 65,1 квадратных метров, начальная стоимость 3 600 000,00 рублей. Заключен договор купли продажи с победителем Филипповым Дмитрием Николаевичем по цене 3 310 000 рублей», — говорится в протоколе, опубликованном на сервисе СБИС.

Сама квартира находится в центре Магнитогорска, в доме на проспекте Металлургов. Ее неоднократно выставляли на продажу вместе с другими активами.

Как сообщало URA.RU, ранее с торгов продали спорткар Porsche 911 Александра Дубровского. Его за 6,3 млн рублей приобрела фирма из Тамбова.

В ноябре 2024 года квартира Дубровского-младшего повторно выставляли на торги. Ее пытались реализовать вместе с моторной лодкой, снегоболотоходом, прицепом и долей в уставном капитале «Управляющей компании „Станичная“». Летом 2024 года активы Александра Дубровского собирались продать за 216 млн рублей. Самый дорогой из них, акции ИК «Профит», эксперты тогда оценили в 201,6 млн рублей.

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Квартиру сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра реализовали с торгов. Недвижимость площадью 65 квадратных метров, которая находится в центре Магнитогорска, продали за 3,3 млн рублей. Имущество бизнесмена-банкрота ранее выставили на аукцион в счет погашения долгов. «Квартира, общая площадь 65,1 квадратных метров, начальная стоимость 3 600 000,00 рублей. Заключен договор купли продажи с победителем Филипповым Дмитрием Николаевичем по цене 3 310 000 рублей», — говорится в протоколе, опубликованном на сервисе СБИС. Сама квартира находится в центре Магнитогорска, в доме на проспекте Металлургов. Ее неоднократно выставляли на продажу вместе с другими активами. Как сообщало URA.RU, ранее с торгов продали спорткар Porsche 911 Александра Дубровского. Его за 6,3 млн рублей приобрела фирма из Тамбова. В ноябре 2024 года квартира Дубровского-младшего повторно выставляли на торги. Ее пытались реализовать вместе с моторной лодкой, снегоболотоходом, прицепом и долей в уставном капитале «Управляющей компании „Станичная“». Летом 2024 года активы Александра Дубровского собирались продать за 216 млн рублей. Самый дорогой из них, акции ИК «Профит», эксперты тогда оценили в 201,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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