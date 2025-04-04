04 апреля 2025

В центре Москвы закрыли столовую из-за отравления посетителей

Роспотребнадзор приостановил работу «Столовой №1» на Рождественке
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор закрыл популярную столовую на 90 дней
Роспотребнадзор закрыл популярную столовую на 90 дней Фото:

Роспотребнадзор сообщает о приостановке работы столовой №1, расположенной на улице Рождественка в Москве, на срок 90 суток. Причиной этого решения стали два зафиксированных случая острого гастроэнтерита среди посетителей и выявленные нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Проверка заведения общественного питания выявила серьезные нарушения санитарного законодательства и технических регламентов. Это послужило основанием для составления протокола о временном запрете деятельности ООО „Моседа“, к которому относится столовая. Дело было передано в Мещанский районный суд, который вынес решение о временной приостановке работы заведения на указанный срок», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале.

Ранее в Пермском крае кафе «Звездное» было закрыто на 40 дней за грубые нарушения санитарных норм, включая неправильное обращение с продуктами и несоответствие посуды и инвентаря установленным требованиям. Это также рассматривалось как угроза здоровью посетителей.

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Роспотребнадзор сообщает о приостановке работы столовой №1, расположенной на улице Рождественка в Москве, на срок 90 суток. Причиной этого решения стали два зафиксированных случая острого гастроэнтерита среди посетителей и выявленные нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба ведомства.  «Проверка заведения общественного питания выявила серьезные нарушения санитарного законодательства и технических регламентов. Это послужило основанием для составления протокола о временном запрете деятельности ООО „Моседа“, к которому относится столовая. Дело было передано в Мещанский районный суд, который вынес решение о временной приостановке работы заведения на указанный срок», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале. Ранее в Пермском крае кафе «Звездное» было закрыто на 40 дней за грубые нарушения санитарных норм, включая неправильное обращение с продуктами и несоответствие посуды и инвентаря установленным требованиям. Это также рассматривалось как угроза здоровью посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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