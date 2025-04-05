Массовый налет дронов ВСУ произошел в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе слышно несколько взрывов после атаки дронов
В городе слышно несколько взрывов после атаки дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массовую атаку ударных дронов ВСУ отметили в Донецке. Об этом сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«С 00.50 Донецк и Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале управления. Подробности атаки не раскрываются. 

По данным местных СМИ активно работает ПВО. В центре города было слышно около 5 взрывов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовую атаку ударных дронов ВСУ отметили в Донецке. Об этом сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. «С 00.50 Донецк и Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале управления. Подробности атаки не раскрываются.  По данным местных СМИ активно работает ПВО. В центре города было слышно около 5 взрывов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...