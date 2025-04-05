Массовый налет дронов ВСУ произошел в Донецке

В городе слышно несколько взрывов после атаки дронов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Массовую атаку ударных дронов ВСУ отметили в Донецке. Об этом сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«С 00.50 Донецк и Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале управления. Подробности атаки не раскрываются.
По данным местных СМИ активно работает ПВО. В центре города было слышно около 5 взрывов.
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