Shot: ВСУ атакуют дронами завод в Мордовии

В Саранске зафиксированы атаки украинских беспилотников на местный завод по производству оптоволокна. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«По словам очевидцев, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удерживают высоту в пределах 30-50 метров. Местные жители также сообщили о возникновении пожара в районе завода», — сообщает Shot.
По предварительной информации, ВСУ используют для этих целей дроны модели PD-2. БПЛА этой модели способные осуществлять полеты на расстояние свыше 1000 километров.
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