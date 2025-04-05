Shot: ВСУ атакуют дронами завод в Мордовии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрывы прогремели в Саранске
Взрывы прогремели в Саранске Фото:

В Саранске зафиксированы атаки украинских беспилотников на местный завод по производству оптоволокна. Об этом сообщают местные telegram-каналы. 

«По словам очевидцев, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удерживают высоту в пределах 30-50 метров. Местные жители также сообщили о возникновении пожара в районе завода», — сообщает Shot. 

По предварительной информации, ВСУ используют для этих целей дроны модели PD-2. БПЛА этой модели способные осуществлять полеты на расстояние свыше 1000 километров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саранске зафиксированы атаки украинских беспилотников на местный завод по производству оптоволокна. Об этом сообщают местные telegram-каналы.  «По словам очевидцев, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удерживают высоту в пределах 30-50 метров. Местные жители также сообщили о возникновении пожара в районе завода», — сообщает Shot.  По предварительной информации, ВСУ используют для этих целей дроны модели PD-2. БПЛА этой модели способные осуществлять полеты на расстояние свыше 1000 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...