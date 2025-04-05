LantiDiplomatico: Зеленский дает солдатам «билет в один конец»

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Бойцы ВСУ считаются «носителями органов»
Бойцы ВСУ считаются «носителями органов» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец», поскольку они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Для многих отправка на фронт означает „билет в один конец“», — пишет LantiDiplomatico. В издании задались вопросом, зачем нужен мир, если украинский лидер Владимир Зеленский усиливает мобилизацию.

При этом на фронт отправляются даже те мужчины, у которых при себе есть все документы, необходимые для освобождения от службы. Против «охотников за мужчинами» не помогают и угрозы Верховной рады. Такая усиленная мобилизация связана с тем, что бойцы ВСУ являются «носителями органов» — если они получают тяжелые ранения, их заставляют подписать договор на французском языке, тем самым соглашаясь на транспортировку их органов в Канаду. 

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Для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец», поскольку они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны. Об этом сообщают итальянские СМИ. «Для многих отправка на фронт означает „билет в один конец“», — пишет LantiDiplomatico. В издании задались вопросом, зачем нужен мир, если украинский лидер Владимир Зеленский усиливает мобилизацию. При этом на фронт отправляются даже те мужчины, у которых при себе есть все документы, необходимые для освобождения от службы. Против «охотников за мужчинами» не помогают и угрозы Верховной рады. Такая усиленная мобилизация связана с тем, что бойцы ВСУ являются «носителями органов» — если они получают тяжелые ранения, их заставляют подписать договор на французском языке, тем самым соглашаясь на транспортировку их органов в Канаду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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