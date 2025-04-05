Овечкин забил 894 шайбу в НХЛ и достиг рекорда Грецки

Овечкин повторил рекорд Гретцки
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Овечкин оформил дубль
Овечкин оформил дубль Фото:

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сравнялся по этому показателю со снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки, говорится в трансляции. 

Это произошло в третьем периоде игры против команды «Чикаго Блэкхоук». Это была вторая шайба Овечкина в матче. 

Александр Овечкин уже долгое время находится на пути к достижению рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Недавно, забросив свою 892-ю шайбу, Овечкин сократил отставание от легендарного канадца до двух голов, подходя на шаг ближе к историческому достижению.

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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сравнялся по этому показателю со снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки, говорится в трансляции.  Это произошло в третьем периоде игры против команды «Чикаго Блэкхоук». Это была вторая шайба Овечкина в матче.  Александр Овечкин уже долгое время находится на пути к достижению рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Недавно, забросив свою 892-ю шайбу, Овечкин сократил отставание от легендарного канадца до двух голов, подходя на шаг ближе к историческому достижению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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