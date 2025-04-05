В России резко взлетит в цене одна категория машин

В России наблюдается снижение продаж новых автомобилей, что вынуждает автодилеров предлагать значительные скидки и акции для привлечения клиентов и распродажи запасов. В долгосрочной перспективе может произойти еще большее падение цен на новые модели и увеличение стоимости б/у, считает автоэксперт Юлия Милославская.
«Покупатели, сталкивающиеся с высокими ценами на новые машины и трудностями с кредитованием, могут искать более доступные альтернативы. Это может способствовать повышению цен на подержанные автомобили, особенно если они находятся в хорошем состоянии и имеют привлекательные характеристики», — поделилась Милославская с радио Sputnik.
Она предупреждает, что если финансовое положение дилеров ухудшится, это может привести к их банкротству. В итоге сократит предложение на рынке и повлияет на цены как в короткой, так и в долгосрочной перспективе.
«Влияние процентных ставок по автокредитам также не следует недооценивать. Если кредитование станет более доступным, это может поддержать спрос на новые автомобили. В противном случае высокая стоимость займов может продолжать тормозить покупательскую активность, что способствует дальнейшему снижению цен на новые авто и росту стоимости подержанных», — заключила эксперт.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году ожидается рост цен как на новые, так и подержанные автомобили. В среднем подорожание будет в районе 5-10%. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин также предупреждал о кризисе в сфере.
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