В России резко взлетит в цене одна категория машин

В России подорожают б/у автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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В России падает спрос на новые машины
В России падает спрос на новые машины Фото:

В России наблюдается снижение продаж новых автомобилей, что вынуждает автодилеров предлагать значительные скидки и акции для привлечения клиентов и распродажи запасов. В долгосрочной перспективе может произойти еще большее падение цен на новые модели и увеличение стоимости б/у, считает автоэксперт Юлия Милославская.

«Покупатели, сталкивающиеся с высокими ценами на новые машины и трудностями с кредитованием, могут искать более доступные альтернативы. Это может способствовать повышению цен на подержанные автомобили, особенно если они находятся в хорошем состоянии и имеют привлекательные характеристики», — поделилась Милославская с радио Sputnik.

Она предупреждает, что если финансовое положение дилеров ухудшится, это может привести к их банкротству. В итоге сократит предложение на рынке и повлияет на цены как в короткой, так и в долгосрочной перспективе.

«Влияние процентных ставок по автокредитам также не следует недооценивать. Если кредитование станет более доступным, это может поддержать спрос на новые автомобили. В противном случае высокая стоимость займов может продолжать тормозить покупательскую активность, что способствует дальнейшему снижению цен на новые авто и росту стоимости подержанных», — заключила эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году ожидается рост цен как на новые, так и подержанные автомобили. В среднем подорожание будет  в районе 5-10%. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин также предупреждал о кризисе в сфере. 

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В России наблюдается снижение продаж новых автомобилей, что вынуждает автодилеров предлагать значительные скидки и акции для привлечения клиентов и распродажи запасов. В долгосрочной перспективе может произойти еще большее падение цен на новые модели и увеличение стоимости б/у, считает автоэксперт Юлия Милославская. «Покупатели, сталкивающиеся с высокими ценами на новые машины и трудностями с кредитованием, могут искать более доступные альтернативы. Это может способствовать повышению цен на подержанные автомобили, особенно если они находятся в хорошем состоянии и имеют привлекательные характеристики», — поделилась Милославская с радио Sputnik. Она предупреждает, что если финансовое положение дилеров ухудшится, это может привести к их банкротству. В итоге сократит предложение на рынке и повлияет на цены как в короткой, так и в долгосрочной перспективе. «Влияние процентных ставок по автокредитам также не следует недооценивать. Если кредитование станет более доступным, это может поддержать спрос на новые автомобили. В противном случае высокая стоимость займов может продолжать тормозить покупательскую активность, что способствует дальнейшему снижению цен на новые авто и росту стоимости подержанных», — заключила эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году ожидается рост цен как на новые, так и подержанные автомобили. В среднем подорожание будет  в районе 5-10%. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин также предупреждал о кризисе в сфере. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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