Орбан: Киев мобилизует закарпатских венгров для борьбы против России

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Орбан заявил, что Украина использует венгров в ВСУ
Орбан заявил, что Украина использует венгров в ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Венгрия должна призывать к мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая при этом терпит поражение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — сообщил Виктор Орбан в ходе интервью венгерскому радио Kossuth. Таким образом, по его словам, Венгрия имеет веские причины для того, чтобы добиваться мира на Украине, продвигая свои экономические мирные планы в Европе.

В дополнение к своим заявлениям, Орбан также отметил поддержку усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине и выразил надежду на успех этих инициатив. Премьер подчеркнул различие в подходах между Венгрией и другими европейскими лидерами, которые, по его мнению, сосредоточены на долгосрочной финансовой поддержке Украины и ее армии.

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Венгрия должна призывать к мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая при этом терпит поражение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — сообщил Виктор Орбан в ходе интервью венгерскому радио Kossuth. Таким образом, по его словам, Венгрия имеет веские причины для того, чтобы добиваться мира на Украине, продвигая свои экономические мирные планы в Европе. В дополнение к своим заявлениям, Орбан также отметил поддержку усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине и выразил надежду на успех этих инициатив. Премьер подчеркнул различие в подходах между Венгрией и другими европейскими лидерами, которые, по его мнению, сосредоточены на долгосрочной финансовой поддержке Украины и ее армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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