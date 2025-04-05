Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки задержали в Ульяновской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемых в убийстве девочки доставили в отдел полиции
Подозреваемых в убийстве девочки доставили в отдел полиции Фото:

Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки, которую нашли в подвале с перерезанным горлом, задержали в Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Менее суток потребовалось моим коллегам <...>, чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что задержанные являются двумя местными жителями. Их доставили в следственные органы. 

Тело девочки было обнаружено в подвале дома в селе Тумкино со следами насильственной смерти. Ее нашла собственная мать. Она обратилась в полицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки, которую нашли в подвале с перерезанным горлом, задержали в Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Менее суток потребовалось моим коллегам <...>, чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что задержанные являются двумя местными жителями. Их доставили в следственные органы.  Тело девочки было обнаружено в подвале дома в селе Тумкино со следами насильственной смерти. Ее нашла собственная мать. Она обратилась в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...