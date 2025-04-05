Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки задержали в Ульяновской области

Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки, которую нашли в подвале с перерезанным горлом, задержали в Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Менее суток потребовалось моим коллегам <...>, чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что задержанные являются двумя местными жителями. Их доставили в следственные органы.
Тело девочки было обнаружено в подвале дома в селе Тумкино со следами насильственной смерти. Ее нашла собственная мать. Она обратилась в полицию.
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