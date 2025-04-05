Пленный боец ВСУ рассказал о преступлениях его командира против мирных жителей

Пленный боец: командир батальона ВСУ избивал мирных жителей Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командир батальона ВСУ избивал российских пленных и мирных жителей
Командир батальона ВСУ избивал российских пленных и мирных жителей Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Командир ВСУ с позывным Тринадцатый совершал преступления против мирного населения Курской области и пленных военнослужащих России. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Горб.

«Из плена некоторые [военные ВС РФ] не возвращались. Он (командир Тринадцатый, — прим. URA.RU) плохо относился и к мирному населению. Он применял физическое насилие», — отметил Александр Горб в беседе с ТАСС.

По его словам, Тринадцатый также проводил агрессивные «разговоры» с жителями курского приграничья, в ходе которых использовал физическую силу и избивал людей. Украинский пленный уточнил, что не знает настоящего имени и фамилии своего командира, однако отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир ВСУ с позывным Тринадцатый совершал преступления против мирного населения Курской области и пленных военнослужащих России. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Горб. «Из плена некоторые [военные ВС РФ] не возвращались. Он (командир Тринадцатый, — прим. URA.RU) плохо относился и к мирному населению. Он применял физическое насилие», — отметил Александр Горб в беседе с ТАСС. По его словам, Тринадцатый также проводил агрессивные «разговоры» с жителями курского приграничья, в ходе которых использовал физическую силу и избивал людей. Украинский пленный уточнил, что не знает настоящего имени и фамилии своего командира, однако отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...