04 апреля 2025

После поста Мизулиной проверили челябинскую школу, где детей кормили опарышами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В столовой школы в Аргаяшском районе нашли массу нарушений
В столовой школы в Аргаяшском районе нашли массу нарушений Фото:

В школе Аргаяшского района Челябинской области провели проверку после жалобы детей на опарышей в еде главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Во время обследования в столовой нашли немаркированные продукты и просроченный кисель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Аргаяшского района провела проверку по публикации в СМИ об обнаружении опарышей в готовых блюдах школьной столовой МОУ „Краснооктябрьская СОШ“. С участием специалистов территориального отдела Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: продукты без маркировочных ярлыков, полуфабрикат без указания даты изготовления, кисель сухой в количестве 8,5 кг с истекшим сроком годности», — рассказали в надзорном ведомстве.

В дополнение к другим нарушениям в образовательном учреждении не проводится контроль качества готовых блюд с применением системы ХАССП. Отсутствуют документы, такие как договоры на проведение лабораторных испытаний, а также протоколы лабораторного анализа готовых блюд, воды и смывов.

Прокурор направил руководителю образовательного учреждения представление с требованием исправить нарушения законодательства. В отношении заведующей столовой было возбуждено административное дело.

Как URA.RU писало ранее, ученики Краснооктябрьской СОШ рассказали про опарышей в еде Екатерине Мизулиной. Жалобу школьников она опубликовала в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе Аргаяшского района Челябинской области провели проверку после жалобы детей на опарышей в еде главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Во время обследования в столовой нашли немаркированные продукты и просроченный кисель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Аргаяшского района провела проверку по публикации в СМИ об обнаружении опарышей в готовых блюдах школьной столовой МОУ „Краснооктябрьская СОШ“. С участием специалистов территориального отдела Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: продукты без маркировочных ярлыков, полуфабрикат без указания даты изготовления, кисель сухой в количестве 8,5 кг с истекшим сроком годности», — рассказали в надзорном ведомстве. В дополнение к другим нарушениям в образовательном учреждении не проводится контроль качества готовых блюд с применением системы ХАССП. Отсутствуют документы, такие как договоры на проведение лабораторных испытаний, а также протоколы лабораторного анализа готовых блюд, воды и смывов. Прокурор направил руководителю образовательного учреждения представление с требованием исправить нарушения законодательства. В отношении заведующей столовой было возбуждено административное дело. Как URA.RU писало ранее, ученики Краснооктябрьской СОШ рассказали про опарышей в еде Екатерине Мизулиной. Жалобу школьников она опубликовала в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...