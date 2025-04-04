После поста Мизулиной проверили челябинскую школу, где детей кормили опарышами

В школе Аргаяшского района Челябинской области провели проверку после жалобы детей на опарышей в еде главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Во время обследования в столовой нашли немаркированные продукты и просроченный кисель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Аргаяшского района провела проверку по публикации в СМИ об обнаружении опарышей в готовых блюдах школьной столовой МОУ „Краснооктябрьская СОШ“. С участием специалистов территориального отдела Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: продукты без маркировочных ярлыков, полуфабрикат без указания даты изготовления, кисель сухой в количестве 8,5 кг с истекшим сроком годности», — рассказали в надзорном ведомстве.
В дополнение к другим нарушениям в образовательном учреждении не проводится контроль качества готовых блюд с применением системы ХАССП. Отсутствуют документы, такие как договоры на проведение лабораторных испытаний, а также протоколы лабораторного анализа готовых блюд, воды и смывов.
Прокурор направил руководителю образовательного учреждения представление с требованием исправить нарушения законодательства. В отношении заведующей столовой было возбуждено административное дело.
Как URA.RU писало ранее, ученики Краснооктябрьской СОШ рассказали про опарышей в еде Екатерине Мизулиной. Жалобу школьников она опубликовала в своем telegram-канале.
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